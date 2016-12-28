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28 Aralık 2016 11:02

Obezite Cerrahı Doç. Dr. Serdar Kaçar:

Obezite Cerrahı Doç. Dr. Serdar Kaçar:

28 Aralık 2016 11:02

Obezite Cerrahı Doç. Dr. Serdar Kaçar, obezite ameliyatı riskini azaltmanın öncelikle tecrübeli bir ekibe ve iyi bir hastaneye, sonrasında ise tamamen kişiye bağlı olduğunu söyledi. Kaçar, “Eğer ameliyat olan hasta doktorunun dediklerini yapmazsa, hayati risk ortaya çıkabilir” dedi.
Obezite Cerrahı Doç. Dr. Serdar Kaçar, obezite ameliyatında kişinin uyması gereken kurallar olduğunu, bu kurallara uymazsa hayatını tehlikeye atabileceğini söyledi. Kaçar, “Obezite ameliyatının riskini hafifletmek çoğunlukla hastanın elindedir. Hastalar doktorunun önerilerine uymak durumundadır. Biz cerrahlar bu ameliyatta mideyi muz büyüklüğünde bırakıyoruz. Ameliyattan sonraki hayatında hasta, aldığı gıdaları yudum yudum, lokma lokma midesinden geçirmesi gerekiyor. Özellikle ilk bir ayda kurallara uymazsa midede genişleme veya kaçak olur, dikişlerde problem çıkar ve hastanın hayatına mal olacak bazı rahatsızlıklar meydana gelebilir” diye konuştu.

Hiç yemek yememek de riskli
Özellikle genç hastaların açlık hissetmediği için yemek yemediklerini, bu durumun da büyük risk taşıdığını söyleyen Dr. Kaçar, “Hastanın kontrollere zamanında gelmesi gerekiyor. Aldığı kaloriye dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle genç hastalar yemeyeyim, içmeyeyim daha çabuk kilo veriyim diye düşünüyor. Alması gereken gıdayı almıyor ve kasları eriyor. Yeterince sıvı almıyor ve vücudu kuruyor. Bu ameliyatı olan hastalar, önerilere uyarak, doğru beslenerek ve spor yaparak riski düşürebilir” ifadelerinde bulundu.



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