Obezite cerrahisi ile 13 hastalıktan kurtulun

Dr. Tufan Ergenç, mide küçültme ameliyatların obeziteye bağlı gelişen hastalıkları tedavi ettiğini ifade etti. Op. Dr. Ergenç, operasyonun kalp hastalıkları ve astımda yüzde 82, yüksek tansiyonda yüzde 52-92, depresyonda ise yüzde 55 oranında iyileşme sağladığını açıkladı.

Çağın hastalığı obezite, birden fazla hastalığa neden olurken, hastaların yaşam sürelerini de kısaltıyor. Fast food beslenme, hareketsiz yaşamın obezite hastalığında artışa yol açtığını belirten Dr. Tufan Ergenç, "Obezite hastalığı, kişilerde birden fazla yandaş hastalığın oluşmasına neden oluyor. Kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, depresyon, uyku apnesi, metabolik sendrom gibi rahatsızlıklara yol açan obezite hastaların yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor. Profesyonel diyet ve spor ile zayıflamayı başaramayan hastalar, obezite ameliyatıyla sağlıklarına kavuşuyor. Obezite ameliyatlarının başarında aile ve arkadaş desteğinin önemi de büyük. Ameliyatın başarısı kadar yaşam boyu diyet ve egzersiz de hastaların sağlıklı bir yaşam sürmeleri açısından önemlidir" diye konuştu.

Ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor

Op. Dr. Ergenç, yapılan bilimsel araştırmalara göre obezite ameliyatlarının astım ve kalp damar hastalığını yüzde 82, depresyonu yüzde 55, tip 2 diyabeti yüzde 83, yüksek kolestrolü yüzde 63, reflüyü yüzde 72-98, hipertansiyonu yüzde 52-92, metabolik sendromu yüzde 80, migreni yüzde 57, ortopedik problemler veya dejeneratif eklem hastalıkları yüzde 41-76, polikistik over sendromunu yüzde 78-100, uyku apnesini yüzde 74-98 ve varisi yüzde 95 oranında tedavi ediyor. Op. Dr. Ergenç, obezite operasyonlarının obezite hastalarının ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığını da sözlerine ekledi.