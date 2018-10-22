Obezite cerrahisinde hayat kurtaran beş öneri

Dr. Tufan Ergenç, tüp mide ameliyatlarının başarısını arttıran beş faktörü açıklayarak, cerrahın eğitimi, tecrübesi, hastanenin altyapısı ve hastanın tedaviye uyumu gibi bir çok etkenin ameliyatın kalıcı başarısını etkilediğini belirtti.

Dr. Tufan Ergenç, tüp mide ameliyatları hakkında bilgi verdi. Hastanın ameliyat öncesi ve sonrası dikkat etmesi gereken önemli noktalara değinen Ergenç, operasyonun bu konuda özel eğitim almış deneyimli cerrahlar tarafından yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ergenç, "Deneyimli cerrahlar tarafından ameliyat edilmek doğru tedavinin yapıtaşıdır. Obezite cerrahisi titizlik ve profesyonellik gerektiren bir alan olmasından dolayı doktor seçiminde dikkatli olunmalı " dedi.

Doktorların hastaların ameliyata uygunluğunu mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Ergenç, "Hastanın ameliyat öncesi tüm sistemlerinin detaylı olarak incelendikten sonra hastanın ameliyata hazır olma durumu tespit edilmelidir. Hasta gerekli tüm tetkikleri yapıldıktan sonra endokrinoloji, anestezi, dahiliye, psikiyatri ve kardiyoloji uzmanlarının kontrollerinden geçer. Eğer tüm bölümlerden ‘ameliyata uygundur' kararı çıkarsa, operasyon planlaması yapılır" dedi.

Dr. Tufan Ergenç, hastanenin ameliyathane ve servislerinde kaliteli hizmet verilmesinin mide küçültme ameliyatında iyileşme sürecinde önemli bir faktör olduğunu söyledi. Ergenç, "Uzmanların kişiye özel spor ve beslenme programı çizmesi ve hastanın bu programları uygulamak için özen göstermesi kişinin sağlığına kavuşmasında önemli bir etkendir. Sağlıklı beslenme ve doğru egzersiz sayesinde hasta ideal kilosuna planladığımız zamanda ulaşacaktır. Hasta doktor veya hasta diyetisyen arasındaki uyumlu çalışma sağlıklı zayıflamanın anahtarıdır. Bu yüzden hastaların doktorlar ve diyetisyenlerinin talimatlarına harfiyen uymaları gerekmektedir. Bu disiplini sağlayan hastalar ideal kilolarına ulaşarak yeni bir hayata başlamaktadırlar" diye konuştu.