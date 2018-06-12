Ödemiş çevresinden 1 ton yaş koza beklentisi

Koza Birlik, bölgedeki üretimden 1 ton civarında yaş koza alımı yapmayı bekliyor.

Ödemiş’in Köseler köyünde üç yıldır yapılan ipek böceği üretimi hasadı için bölgeye gelen Koza Birlik Ege Bölge Sorumlusu Ziraat Mühendisi Faik Ramazan Akyüz, bölgeden 1 ton civarında yaş koza alımı yapmayı beklediklerini söyledi. Ödemiş ve çevresindeki Tire ve Bayındır’ın dağ köylerinde bu yıl 50 kutu ipek böceği larvası dağıttıklarını söyleyen Akyüz, her kutuda ortalama 20 bin larva bulunduğunu belirterek, "25 üreticimiz ipek böceği üretimi ile ilgileniyor. Larvaların gelişimi 45-50 gün sürüyor. Biz üretim yapmak isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz larva desteği sunuyoruz. Köseler köyünde yapılan üretimden 100-150 kilo civarında yaş koza bekliyoruz. Yaş kozanın kilosu 55 Türk Lirası. Düzenli ve bilinçli bir üretim yapıldığında 50 günde iyi bir ek gelir elde edilmiş oluyor. İpek böceği dut yaprakları ile besleniyor. Diğer maliyet unsurları bir kez alındığında ilerleyen her yılda kullanılabiliyor" dedi.

Beklenti fazla

Köseler köyünde 3 yıldır üretim yaptıklarını söyleyen Şükran Özkan da "Biz köyümüzdeki okula gelir elde etmek amacı ile bu işe başladık. Geçen yıl 88 kilo yaş koza elde ettik. Bu yıl beklentimiz daha fazla. 3 yıl içinde okula gelir elde edelim derken bazı arkadaşlarımız da işe meraklandı. Köyde birkaç kişi koza üretmeye başladık. Evimize ek gelir oluyor” diye konuştu.