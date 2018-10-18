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Ödemiş CHP'de yerel seçimler için şimdiden dört aday adayı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, son dört yerel seçimde CHP ve AK Parti arasında gidip gelen belediye başkanlığı seçimlerinde adayların isimleri netleşmeye başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, son dört yerel seçimde CHP ve AK Parti arasında gidip gelen belediye başkanlığı seçimlerinde adayların isimleri netleşmeye başladı. CHP'de dört aday adayı partiye resmi başvuru yaparken, diğer partilerden henüz başvuru olmadı.


Son dört seçimde CHP'li Mehmet Eriş, AK Partili Mahmut Badem ve yine CHP'li Bekir Keskinarasında gidip gelen seçimler için CHP'de iki eski başkan yeniden aday adaylığı için başvuru yaptı. Eriş ve Keskin'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Koordinatörü, eski Birgi Belediye Başkanı Cumhur Şener ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucu ilçe başkanlığı görevinde bulunan gıda mühendisi Remzi Boyacığolu da eşlik etti.


Adaylıklarını, ilçe başkanlığında yaptıkları açıklamalar ile duyuran CHP'li aday adaylarına eşlik eden Ödemiş CHP İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, aday adaylığı için şimdiye kadar dört ismin başvurduğunu belirterek, "Adaylık başvurusu gayet demokratik bir şekilde devam ediyor. Ödemiş'te yeniden CHP bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Partimizin, en iyi adayı belirleyeceğine inanıyorum. Bütün adaylara aday adaylığı yolunda başarılar diliyorum” dedi.

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