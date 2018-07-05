Ödemiş inciri bir kaç güne tezgahlarda

Ödemiş ilçesinde, yazın en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen incir, tezgahlarda yerini almaya başlıyor. Kaymakçı’nın Işıklar mevkiinde sarı lop olarak da bilinen incir üretimi ile uğraşan Hali İbrahim Ayan, ağaçlardaki bakım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bu yıl taze incirlerinin 20-25 Temmuz gibi piyasaya çıkmaya başlayacağını söyledi.

Açılış fiyatı ne kadar olacak?

"Beklentimiz piyasanın 4-5 liradan açılması" diyen Ayan, "İncir bahçelerinden toptancı pazarına getirdiğimiz ürünlerimiz, Ödemiş ve İzmir pazarlarında tüketilmektedir. Beklentimiz, Temmuz sonunda pazarlarda 10 liradan alıcı bulması. Fiyatlar Ağustos başında dengesini bulur. Bir hafta sonra piyasa 3-4 liraya düşer. Tüccar fiyatları 3 liradan devam ederse üretici kazanır" dedi.

Yaş incir piyasasının bir ay kadar sürdüğünü ifade eden Ayan, “Ağustos başı itibarıyla kurutma işlemi başlar. Ağustos sonunda sezon biter” şeklinde konuştu.

Bu yıl hava şartlarının incir için olumlu olduğunu belirten Ayan, şöyle devam etti:

"Kimi ağaçlarda hava şartlarından dolayı ‘kanlı basıra’ adını verdiğimiz bir hastalık gelişiyor. Bu da ürünün gelişimini engelliyor."