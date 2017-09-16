Ödemiş-İzmir yolunda kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Ödemiş istikametine doğru seyir halinde giden B.A. (30) adlı kadın sürücü 35 HB 5734 plakalı aracı ile Doyranlı Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, yaralı araç sürücüsü yoldan geçmekte olan vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerini araması sonucu ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsa acil serviste ilk müdahalesi yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrası Ödemiş Bölge Trafik Denetleme İstasyonu trafik ekipleri ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yerde gerekli ilk incelemeleri yaparken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.