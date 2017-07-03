Ödemiş karpuzu yine tarlada kaldı

Tarlada 70-80 kuruştan başlayan fiyatlar, sıcak havanın da etkisiyle 20 kuruşa kadar geriledi.

Yaz mevsiminde sıklıkla tüketilen karpuz, bu yıl da Ödemişli üreticiyi memnun etmedi. Temmuz ayına girilmesi ile ülke çapında kavurucu sıcakların başlaması bile karpuzun tüketilmesine yaramadı. Ödemiş’teki karpuz üreticileri, pazara getirdikleri karpuzların yeterince talep görmediğini söyleyerek geçen yıllara göre bu yaz çok düşük gelir elde ettiklerini belirtti.

Havanın yağışlı gitmesi, ardından aniden ısınması ile ürünün tarlada yanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten Ödemişli karpuz üreticisi Hasan Balcılar, “Böyle giderse ürün tarlada yanar; zaten düşen fiyatlar karşısında maliyeti kurtaramayan bazı üretici arkadaşlar ürünü tarlada bırakmayı tercih etti” diye konuştu.

Ödemiş’in Kaymakçı beldesinde karpuz üretimi ile uğraşan Hasan Balcılar, yaklaşık 10 gündür hasat edilen karpuzun bu yıl da üretici için hüsranla kapanacağını söyledi. Ürünün aniden yükselen sıcaklar karşısında tarlada yanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten Balcılar, sabah saat 05.00’de tarlasından topladığı karpuzlara pazarda alıcı bulamadığını belirterek, “Kilosu 50 kuruştan karpuzlarımızı satmak istiyoruz ancak alıcı yok. Bu para bizim emeğimizi anca karşılıyor. İlaç, gübre, mazot fiyatları oldukça yüksek. Elektrik faturalarımızı ödemekte zorlanıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Adana karpuzunun ardından piyasaya çıkan karpuzumuzu pazarlamakta zorlanıyoruz. Üreticiler olarak Türkiye’nin her yerinden gelecek alıcıları bekliyoruz” dedi.