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13 Eylül 2017 14:47

Ödemiş kestanesi Almanya’da görücüye çıkacak

Almanya’nın Bremen şehrinde yaşayan Ödemişli Tahir Kaptan isimli girişimci, kendi doğup büyüdüğü kestanesiyle ünlü Bıçakçı Mahallesi Ovacık Yaylası’nda yetişen organik kestaneleri Almanya’da görücüye çıkacak.

Ödemiş kestanesi Almanya’da görücüye çıkacak

13 Eylül 2017 14:47


Almanya’nın Köln şehrinde 7-11 Ekim tarihlerinde açılacak Anuga Tarım fuarında Ödemiş kestanesini tanıtacak. Ovacık Yaylası’nda 200 dönüm arazilerinde kestane üretimi yaptıklarını dile getiren Ödemişli Tahir Kaptan, "Bundan 1,5 yıl önce şirket kurduk. Köyümüzde üretilen kestanenin bazı dünya ülkelerinde tanıtılması amacıyla tanıtım atağına geçtik. Köln şehrinde dünya fuarı olarak açılacak bu fuara ilginin ve katılımın bir hayli yoğun olacağını düşünüyoruz. Amacımız köyümüzün kestanesinin yabancı ülke insanlarının da lezzeti tatma fırsatını yakalamasını istiyoruz" dedi.



Sentetik madde kullanılmıyor


Ödemiş’teki 150 yıllık kestane ağaçlarının hem iklim koşulları hem de verimli toprak yüksek kalitede mahsul verdiğini vurgulayan Kaptan, "Çalışanlarımız bölge insanlarımızdandır. Hem hasat hem de ağaç bakımı konusunda son derece bilgilidirler. Bu zengin meyveler doğal liften yapılma dokuma çuvallara doldurulmadan önce bunlar ayrıntılı bir ayıklama sürecinden geçirilmekte. Ekolojik tarım bizim için çok önemli bir önceliğe sahiptir. Sentetik maddeler kullanılmamaktadır. Sadece mineralli gübreler kullanmak suretiyle ortamın doğal döngüsünü de korumaya yardımcı oluyoruz. Kestane üretimi konusunda lezzeti ile organik konumuyla Köln den sonra Almanya’da açılacak olan birçok tarım fuarlarında kestanemizi tanıtmağa devam edeceğiz" diye konuştu.




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