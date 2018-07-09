Ödemiş sütü 649 milyonluk işlem hacmiyle birinci

73’lük büyüme gerçekleşti. Ödemiş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aka yaptığı açıklamada, 2017 yılı yıllık işlem hacminin 1 milyar 200 milyon TL olduğunu belirtti.

Borsanın 2016 yılı yıllık işlem hacminin 865 milyon TL olduğunu ifade eden Ödemiş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aka, "Borsamızın önceki yıla göre yaklaşık yüzde 38,73 oranında artış gösterdiğini tespit ettik" dedi.

Aka’nın verdiği bilgilere göre, yıllık işlem hacminde en fazla işlem gören ilk on iki ürün arasında 649 milyon TL ile süt çekerken, onu 162 milyon TL ile peynir izledi. Üçüncü sırada da yine 74 milyon TL ile kuru incir takip etti.

Kestane, 68 milyon ile dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada 56 milyon TL ile fidan ve süs bitkileri üretimi yer aldı. Adı Ödemiş ile özdeşleşen patates ise 45 milyon TL ile altıncı sırada yer aldı.

Kasaplık büyükbaş-küçükbaş hayvan 18 milyon TL ile yedinci, zeytinyağı 13 milyon TL ile sekizinci, kekik 9 milyon TL ile dokuzuncu, soğan 6 milyon TL ile onuncu, diğer zirai ürünler de 100 milyon TL ile son sırada yer aldı.

Toplam da 1 milyar 200 milyon TL’lik işlem hacmi gerçekleşti.

Öte yandan, 2002 yılında Ödemiş Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alınan Ödemiş patatesinin denetimlerinin de yapıldığını belirten Latif Aka şunları söyledi: Ödemiş Ticaret Borsası’nın işlem hacmi her geçen yıl artıyor 2018 yılının ilk 6 aylık işlem hacmi de 700 milyon TL civarında gerçekleşti."