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Ödemiş treni kaza yaptı: 1 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde saat 12.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde saat 12.00'de yolcularını aldıktan sonra hareket eden yolcu treni, Torbalı Arıkbaşı ile Karpuzlu Mahallesi arasında hemzemin geçitte geçen kamyona arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.


Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni Torbalı Arıkbaşı ile Karpuzlu arasında hemzemin geçitten geçmek üzere olan 35 JEH 91 plakalı kamyona sol arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına fırlayan kamyon sürücüsünün yaralandığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri kamyon sürücüsünün olay yerindeki ilk müdahalesini yaparak ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine sevk etti. Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Trende bulunan yolcular, 1 saat sonra İzmir'e hareket etti.

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