Ödemiş’in bir mahallesinde musluklardan çamur akıyor

Ege’nin incisi İzmir’in Ödemiş ilçesi içme suyu sıkıntısıyla boğuşuyor. Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan su sıkıntısı sebebiyle, bazı mahallelerde vatandaşlar aylarca içme suyu mağduriyeti yaşıyor. Sorun yaşayan mahallelerden Günlüce, içme suyuna kavuşma sevinci yaşarken musluklardan su yerine çamur akması üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yaklaşık bir aydır çamurlu su kullanmak zorunda kalan mahalle sakinleri, konuyu Ödemiş Belediyesi’ne iletmiş olmalarına rağmen henüz sonuç alamadıklarını iddia ediyor.

Günlüce Mahallesi sakinlerinden Recep Çınar, “Bir aydan beri köyümüzde içme suyu konusunda mağdur ediliyoruz. Gelen su yeterli olmadığı gibi sarı renginden dolayı da sağlıksız. Adeta çamurlu su kullanıyoruz. Bu konuda Ödemiş Belediyesi ile İZSU’ya bilgi verilmiş olmasına rağmen çözüm bulamadılar. Subatan Yaylası Halkapınar mevkiinden gelen suyun pompa arızasının bir türlü İZSU tarafından giderilmediğini öğreniyoruz” dedi.

Musluklardan akan çamurlu suyu hayvanların bile içmediğini belirterek duruma tepki gösteren Çınar, "Gelen içme suyunu mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. İçemesek de bulaşıkları yıkıyoruz fakat bulaşık yıkayacak kadar bile sağlıklı değil. Çocuklarımızın hastalanmasından korkuyoruz." diye konuştu.

Aynı mahalleden Özlem Bayır da, içme suyu sıkıntısı nedeniyle artık bazı mahalle sakinlerinin evlerini bırakıp taşınmak zorunda kaldığını öne sürdü. Çocukların krın ağrısı, ishal ve bulantı şikayetleriyle hastanelik olduğunu iddia eden Bayır, "Sular bakteri yuvasına dönmüş. Böyle devam ederse, köyümüzü terk edeceğiz. Marketten damacana su alacak kadar zengin değiliz. İlgililer artık sesimize kulak versinler" dedi.