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14 Eylül 2017 16:14

Ödemiş’in doğal ürünleri Antalya’da görücüye çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ile 13-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 8.

Ödemiş’in doğal ürünleri Antalya’da görücüye çıktı

14 Eylül 2017 16:14

Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Antalya Expo Çenter’da açıldı. Ödemiş Ticaret Borsası ve Ödemiş Ticaret Odası da stant açarak Ödemiş’in yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla fuara katıldı.


Ödemiş Ticaret Borsası ve Ödemiş Ticaret Odası üyeleri açılışa katılarak üyelerin yetiştirdiği ve ürettiği Ödemiş patatesi, Ödemiş tulum peyniri, süt mamulleri, kuru incir, Ödemiş kestanesi, fidan ve süs bitkileri, zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu ile görücüye çıktı. Standı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu da ziyaret etti.




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