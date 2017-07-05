Ödemişli erik üreticileri yeni arayışa girdi

5-10 yıl öncesine kadar papaz ve kırmızı erik olarak bilinen eriklerin üretiminin önemli merkezi olan Ödemiş’e bağlı Kaymakçı Mahallesinde, üreticiler ürünlerine alıcı bulamayınca yeni arayışlara girmeye başladı. Üreticiler, birkaç yıldır süren fiyat belirsizliğinin kendilerini düşündürdüğünü, bu yıl gerçekleştirilen alım-satımlarda fiyat alamadıklarını söyledi. Toplulaştırma çalışmaları ile birlikte çok sayıda kırmızı erik türü ağacın kesildiğini belirten üreticiler, yeni türlere yöneldiklerini ifade etti.

Faaliyetlerini geçtiğimiz yıllarda durduran Ödemiş Erik Üreticileri Birliği Başkanı Şerif Uyar, Kaymakçı’da bir dönem önemli bir gelir kaynağı olan kırmızı erikte, artık para kazanma devrinin sona erdiğini belirterek, toplulaştırma çalışmaları sırasında birçok üreticinin gelişmiş erik ağaçlarını kesmek zorunda kaldığını söyledi. Kırmızı erikte raf ömrünün de kısa olduğunu belirten Uyar, arayış içine giren üreticinin raf ömrü uzun olan yeni cinslere yöneldiğini dile getirdi.

Bölgede uygulanan toplulaştırma çalışmaları nedeniyle çok sayıda ağacın el değiştirdiğini de ifade eden Şerif Uyar, "El değiştirmelerde alıcı ile satıcı arasında bir fiyat belirleniyor. Fakat her iki taraf memnun olmayınca, ağaçların sahibi yetişmiş ağaçlarını keserek odun yapma yolunu tercih ediyor. Bu da 15-20 yıllık bir emeğin yok olmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

Erik üreticisi Hakan Balcılar da, erikte cins değiştirme çalışmalarına kendisinin de uyduğunu belirterek, raf ömrü uzun, işçiliği az, gelişimi erken, araması daha güzel ve daha gösterişli erik türlerine yöneldiklerini söyledi.