Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 17:19

Ödemişli erik üreticileri yeni arayışa girdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, bir dönem önemli gelir kaynağı olan kırmızı ve papaz eriği efsanesi sona ererken, üreticiler, eriklerin raf ömürlerini az olması ve toplulaştırma çalışmaları sonrasında ortaya çıkan boşluk nedeniyle 15-20 yıllık yetişmiş ağaçlarını kesip yerlerine yeni türleri dikmeye başladı.

Ödemişli erik üreticileri yeni arayışa girdi

05 Temmuz 2017 17:19


5-10 yıl öncesine kadar papaz ve kırmızı erik olarak bilinen eriklerin üretiminin önemli merkezi olan Ödemiş’e bağlı Kaymakçı Mahallesinde, üreticiler ürünlerine alıcı bulamayınca yeni arayışlara girmeye başladı. Üreticiler, birkaç yıldır süren fiyat belirsizliğinin kendilerini düşündürdüğünü, bu yıl gerçekleştirilen alım-satımlarda fiyat alamadıklarını söyledi. Toplulaştırma çalışmaları ile birlikte çok sayıda kırmızı erik türü ağacın kesildiğini belirten üreticiler, yeni türlere yöneldiklerini ifade etti.


Faaliyetlerini geçtiğimiz yıllarda durduran Ödemiş Erik Üreticileri Birliği Başkanı Şerif Uyar, Kaymakçı’da bir dönem önemli bir gelir kaynağı olan kırmızı erikte, artık para kazanma devrinin sona erdiğini belirterek, toplulaştırma çalışmaları sırasında birçok üreticinin gelişmiş erik ağaçlarını kesmek zorunda kaldığını söyledi. Kırmızı erikte raf ömrünün de kısa olduğunu belirten Uyar, arayış içine giren üreticinin raf ömrü uzun olan yeni cinslere yöneldiğini dile getirdi.


Bölgede uygulanan toplulaştırma çalışmaları nedeniyle çok sayıda ağacın el değiştirdiğini de ifade eden Şerif Uyar, "El değiştirmelerde alıcı ile satıcı arasında bir fiyat belirleniyor. Fakat her iki taraf memnun olmayınca, ağaçların sahibi yetişmiş ağaçlarını keserek odun yapma yolunu tercih ediyor. Bu da 15-20 yıllık bir emeğin yok olmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.


Erik üreticisi Hakan Balcılar da, erikte cins değiştirme çalışmalarına kendisinin de uyduğunu belirterek, raf ömrü uzun, işçiliği az, gelişimi erken, araması daha güzel ve daha gösterişli erik türlerine yöneldiklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!