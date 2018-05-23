Ödemişli gazi ve şehit aileleri iftarda buluştu

Yaklaşık 60 kişinin katıldığı iftar yemeği Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezi’nde verildi.

İftar yemeğine Kaymakam Celil Ateşoğlu, belediye başkanı Mahmut Badem, Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Höyüktepe, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, gaziler, gazi yakınları ve şehit aileleri katıldılar.

Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu yaptığı konuşmada “Önce bu vatan için canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyorum. Belediyemizin şehit ve gazilerimiz için bizlere iftar yemeği vermesi ve bizleri buluşturmasından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Ülkemiz tehlikeye düştüğü zaman yine gözümüzü kırpmadan bu vatan için savaşmaya hazırız” dedi.

Belediye başkanı Mahmut Badem de, “Canlarını bu vatan için feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnetle anıyoruz. Geçtiğimiz Ramazanlarda bir arada olduğumuz gibi, bu Ramazan dada birlikte olmak istedik, hepinize afiyet olsun” dedi.

Ödemiş’in, Türkiye’de en çok gaziye sahip ilçelerden biri olduğunu kaydeden Kaymakam Celil Ateşoğlu, “Böyle bir ilçede kaymakamlık yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ödemiş gerçekten kahramanlarla dolu. Bunu milli mücadelede ve diğer zamanlarda ispat etmiştir. Bu kahraman evlatlarımızla ne kadar övünsek azdır. İnşallah her türlü zorluğu yenip, haddini bilmeyenlere hadleri bildirilecektir. Atatürk’ün dediği gibi ‘Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Bu söz büyük anlam ifade etmektedir. O bakımdan vatanı için canlarını veren şehitlerimizi ve bu arada yine canlarını ortaya koyan gazilerimize minnet borçluyuz. Onların yakınları olarak sizleri kutluyorum.” diye konuştu.