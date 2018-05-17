Ödemişli kadınlardan istiridye mantarı projesi

İlçeye bağlı Hamamköy çevresinde kestane ağaçlarında başlayan dal kuruma hastalığı nedeniyle kestane üreticileri zor günler geçirirken, Kadın Girişimciler Kurulu’nun uyguladığı mantar yetiştirme projesi çalışmalarından olumlu sonuçlar alınıyor.

Kadın Girişimciler Kurulu, toplantıda bir araya gelerek proje hakkında bilgilendirmede bulundu. Kurul Başkanı Ziraat Mühendisi Gülşen Görken, köyün yüksek rakımda olması nedeniyle mantar yetiştiriciliğine uygun bir iklime sahip olduğunu belirtti. Görken, Hamamköy’de istiridye mantarı yetiştiriciliği yapan köylü kadınların işi geliştirmeye başladıklarını ifade ederek satış bile yaptıklarını söyledi. Ayrıca, Ödemiş’ten de yaklaşık 60 kişinin üretim konusunda bilgi sahibi olmak amacıyla başvuruda bulunduğunu anlattı. İstiridye mantarı yetiştiriciliği ile ilgili Bayındır ve Kiraz ilçelerinde de çalışma yapıldığını ifade eden Görken, konunun Ramazan’dan sonra genişletilerek ele alınacağını ifade etti. Görken şunları söyledi: “İstiridye mantarı kavak ve samandan yetiştirilebilen bir ürün. Bizim projemizde de kavaktan yapılmış halini anlattık. Projeyi benimseyen arkadaşlarımız bulunuyor. Bütün ev hanımlarının kolayca yapabilecekleri bir üretim şekli. O yüzden bayanlara katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmak isteyen bayanlara elimizden gelen yardımı göstermek istiyoruz. Kurslar açacağız ve onlara destek sağlayıp pazarlamaları konusunda çalışma yürüteceğiz. Ekonomiye katkı sağlamaları için uğraşacağız”

Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Mimar Mualla Akgün de kadın girişimcilere Ticaret Odası bünyesinde halk eğitim işbirliği ile bilgiler verilebileceğini söyledi. Bu çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapılabileceğini ifade eden Akgün, konu ile ilgilenen kadınların bilinçlendirilebileceğini, küçük aile işletmeciliğinin teşvik edilmesi gerektiğini ve pazar büyürse kooperatifleşme yönteminin benimsenebileceğini söyledi.

Kiraz ilçesinde üretim yaptıklarını belirten kurul üyesi Kırköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şehriban Palaz ise, “Dar gelirli aileler için yaptığımız arayış sonucunda istiridye mantarı üretimi ile karşılaştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız proje ile dar gelirli kadınlarımızın evlerinde küçük boş alanlarında tesisler kurarak bu ürünü yetiştirmeleri için tavsiyelerde bulunduk, teşvik ettik. Hep beraber üretime başladık. Kooperatifimiz aracılığıyla da satışını ve pazarını sağlıyoruz. Kadınlarımıza her yönden yardımcı olabilmek için geniş kapsamlı çevre ilçelerde de yaygınlaştırılması için elimizden gelen desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.