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15 Eylül 2017 12:11

Ödemişspor sezonu dualarla açtı

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız olarak sürdüren Ödemişspor, Ödemiş Saraçoğlu Stadında kurban keserek dualarla yeni sezon açılışını yaptı.

Ödemişspor sezonu dualarla açtı

15 Eylül 2017 12:11


Sezon açılışı töreninde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yönetici Murat Akçıl tarafından Ödemişspor’un BAL Liginde mücadele edecek takım oyuncuları ve teknik heyeti tek tek taraftarlara tanıtıldı. Ardından kurban keserek yeni sezona dualar eşliğinde merhaba diyen Ödemişspor, daha sonra hakem Engin Uğuz’un yönettiği özel maça çıktı. Ödemiş Saraçoğlu Stadında oynanan karşılaşmada, kırmızı lacivertli ekip, ilk yarıda ve maçın 2. devresinde attığı gollerle Bayındırspor’u 3-0 mağlup etti.




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