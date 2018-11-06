İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ödemiş'te 10 ayda bin organ bağışı

Ödemiş’te organ bağışı çalışmalarını sürdüren Ödemiş Sağlık Grup Merkezi, 10 ayda bin bağış kabul ederek önemli bir çalışmaya imza attı.

Ödemiş'te organ bağışı çalışmalarını sürdüren Ödemiş Sağlık Grup Merkezi, 10 ayda bin bağış kabul ederek önemli bir çalışmaya imza attı.



Ödemiş Sağlık Grup Merkezi Müdürü Dr. Serhat Pirinççi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İlçemizde 2018 yılının ilk 9 ayında istenilen düzeyin de üstünde bir artış var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Diğer ilçelere göre Ödemiş'te nüfusun çokluğu da belirleyici bir faktör. Ancak oranın beklentilerin üstünde çıkması çok sevindirici. 10 ayda bin bağış kabulü yaptık. Sağlık Grup Merkezinde görevli arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, etkileşim ve işbirliği halinde çalıştığımız Ödemiş Kızılay Şubesinin çalışmaları ve desteği, işin özü iyi bir takım çalışması, ortak anlayış bizi bu başarıya götürdü. Ödemiş'te 2016 yılında 52 vatandaşımız organ bağışında bulunmuş, bu rakam 2017 yılında 83 kişiye çıkmış. 2018 yılında ise büyük bir artış kaydederek yılın ilk 10 ayında bin kişinin üstüne çıkmış. Ödemiş bu yükselişle bölgede örnek ilçe oldu."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.