Ödemiş'te 10 ayda bin organ bağışı

Ödemiş'te organ bağışı çalışmalarını sürdüren Ödemiş Sağlık Grup Merkezi, 10 ayda bin bağış kabul ederek önemli bir çalışmaya imza attı.

Ödemiş Sağlık Grup Merkezi Müdürü Dr. Serhat Pirinççi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İlçemizde 2018 yılının ilk 9 ayında istenilen düzeyin de üstünde bir artış var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Diğer ilçelere göre Ödemiş'te nüfusun çokluğu da belirleyici bir faktör. Ancak oranın beklentilerin üstünde çıkması çok sevindirici. 10 ayda bin bağış kabulü yaptık. Sağlık Grup Merkezinde görevli arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, etkileşim ve işbirliği halinde çalıştığımız Ödemiş Kızılay Şubesinin çalışmaları ve desteği, işin özü iyi bir takım çalışması, ortak anlayış bizi bu başarıya götürdü. Ödemiş'te 2016 yılında 52 vatandaşımız organ bağışında bulunmuş, bu rakam 2017 yılında 83 kişiye çıkmış. 2018 yılında ise büyük bir artış kaydederek yılın ilk 10 ayında bin kişinin üstüne çıkmış. Ödemiş bu yükselişle bölgede örnek ilçe oldu."