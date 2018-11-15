Ödemiş'te 2 bin 500 yıllık tümülüs bulundu

Son günlerde ortaya çıkarılan tarihi kalıntılarla basında sıkça yer bulan İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen tümülüs bulundu.

Ödemişli Arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, Ödemiş Müzesinin 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen tümülüs ile eski Anadolu arkeolojisinin en dikkat çekici keşiflerinden birini yaptığını söyledi. Sevin, bir ihbar ile başlayan buluşun, müze tarafından yapılan kurtarma kazısıyla Ödemiş tarihine kazandırıldığını söyledi.

Sevin, tümülüsle ilgili şu bilgileri verdi: “Bulunan yer Ödemiş'in 12 km kuzeybatısında Yusufdere Mahallesi yakınındaki 2 bin 500 yıllık yığma bir mezar tepesiydi. Arkeoloji diliyle 'tümülüs' denen bu yapay tepelerin altında bölgemizin eski halklarından Lidyalı soyluların mezarları yer alır. 40 m çapında ve 16 m yüksekliğindeki tepe defineciler tarafından tünel açılarak tahrip edilmiş ne yazık ki ve tamamıyla soyulmuş. Buna rağmen tümülüs Ödemiş tarihi için önemli bir buluştur. Ödemiş çevresinde benzeri kalıntıların bulunduğunu ilerleyen zaman içinde göreceğiz. Ödemiş, Lidya uygarlığı içinde yer alan bir bölge. Eski adı 'Hypaipa' olan bugünkü adı 'Günlüce' olan Türkönü Mahallesi üstündeki Neikaia kalıntıları bu geçmişin en önemli yerleşim alanlarıdır. Her iki kentimiz için üniversitelerimizin ilgi göstermesini bekliyoruz”