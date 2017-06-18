Ödemiş’te 220 yıllık tarihi çeşme ilgi bekliyor

Ödemiş’in Emmioğlu Mahallesi Müftüler Sokak üzerinde bulunan Ali Kılıç Kerimesi Vesile Hanım adına yaptırılan tarihi çeşmenin koruma altına alınması gerektiğini belirten Ödemişli tarihçi ve araştırmacı Zeki Eker tarihi çeşme önünde basın açıklaması yaptı. Eker, “Bir kentte tarihi eser bulunması, o şehrin tarihi kimliğini ortaya koyar. Burada bulunan çeşme tarihi bir çeşme ve 220 yıllık. Çeşmeler bizim medeniyetimizi, şehir medeniyetini ve kimliğini oluşturur. Hicri 1213 miladi 1797 senesinde yapılan çeşme eski kimliğine mutlaka kazandırılmalı. Buradaki çeşmenin kitabesinde, ’Ali Kılıç Kerimesi Vesile Hanımın Hayratı olarak yapılmıştır’ diye yazıyor. Ben de yok olmaya yüz tutmuş böylesine eski tarihi çeşmenin, bir Ödemişli olarak korunmasını istiyorum. Ödemiş’te tarihi çeşmeler çok idi, artık günümüzde böyle çeşmelerden sadece dört tanesi kaldı. Çeşmenin bu görüntüsü bizleri çok üzüyor. Yetkililerden tarihi çeşmenin aslına uygun olarak restore edilmesini istiyoruz” diye konuştu.