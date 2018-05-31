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31 Mayıs 2018 15:24

Ödemiş’te 40. yılını dolduran şirketlere plaket

Ödemiş Ticaret Odası, Ödemiş, Beydağ ve kiraz ilçelerinde faaliyet gösteren ve 40’ıncı yılını dolduran 43 firmanın temsilcilerini plaketle onurlandırdı.

Ödemiş’te 40. yılını dolduran şirketlere plaket

31 Mayıs 2018 15:24


Plaket töreni için düzenlenen iftar yemeğine Ticaret Odası yönetimi ve üyelerinin yanı sıra Kaymakam Celil Ateşoğlu, Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi de katıldı. Yemeğin ardından konuklara hitap eden Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, tarihi 1893’lere kadar giden Ticaret Odasının geçmişten bu güne iz bırakan çalışmalarını anlattı. Eriş, 1914 yılında Ödemiş Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarını sürdüren odanın, cumhuriyetin ilk yıllarında ilçede yapılan imar planlarındaki değişikliklerde de etkin rol oynadığını ifade etti. Cumhuriyet’in 10’uncu yılında 1933’te Ödemiş ile ilgili bir rapor hazırlandığını söyleyen Rıfat Eriş, söz konusu raporun Ödemiş hakkında bilgi ve broşür niteliği taşıdığını söyledi.


İlçede 40 yılı aşan 44 şirket bulunduğunu belirten Başkan Eriş, kurumsallaşmanın önemine değindi. İlçe aile şirketi olarak faaliyetlerine başlayan bazı firmaların zaman içinde kurumsallaşamaması sebebiyle sıkıntılar yaşandığını aktaran Eriş, ilçedeki işletmelerin genellikle gıda ağırlıklı faaliyet yürüttüklerini söyledi.


Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, 4 yıldır Ödemiş’te bulunduğunu ve oda faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyledi. Ticaret Odasının 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bazı olumsuzluklar yaşadığını ve zarar gördüğünü ifade eden Ateşoğlu, “Dileriz bundan sonra buna benzer sıkıntılar yaşanmaz” dedi.


Konuşmaların ardından 40 yılını doldurdukları firmaların yöneticilerine plaketleri verildi.




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