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13 Mayıs 2018 16:41

Ödemiş’te 7. Bahar Şenliği

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bahar şenlikleri yapıldı.

Ödemiş’te 7. Bahar Şenliği

13 Mayıs 2018 16:41

Ovakent Muhtarlığı tarafından organize edilen Bahar Şenliği coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.



Ovakent Mahallesi Zeytinlik mevkiinde bu yıl 7.’si düzenlenen Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Mahalle muhtarı Hüseyin Buldan, yöreye ait geleneğin sürdürülmesi amacıyla her yıl düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler vererek, katkı sağlayanlara teşekkür etti. Katılımcılara yöresel tatlar olan keşkek ve dibile tatlısı dağıtıldı. Öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve müzik eşliğinde katılımcılar bir taraftan piknik yaparak, eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.




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