Ödemiş'te Çocuk Oyuncakları Sergisi açıldı. Bin 500'den fazla oyuncağın yer aldığı sergi, ilçe merkezinde kalıcı olarak hizmet verecek.

Emmioğlu Mahallesi Gençlik Caddesi No 19'da bulunan ve Ödemiş Belediyesi tarafından restore edilen iki katlı binada düzenlenen kalıcı Çocuk Oyuncakları Sergisi törenle açıldı. Sergiye Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve eşi Nevin Badem, ilçe protokolü, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ödemişli Folklor Araştırmacısı İzzet Kocadağ tarafından hazırlanan sergide, katılımcılara oyuncaklar hakkında bilgiler verildi. Başkan Mahmut Badem, “Geçmişte yer alan, bizlerin ve hatta dedelerimizin çocukluklarında olan oyuncakları gelecek nesillere aktarmak amacıyla böyle bir sergi düzenledik. Sergide bin 500'den fazla oyuncak yer alıyor” dedi.