Ödemiş’te Çökelek Şenliği

Mahalle muhtarlığı, mahalledeki ilköğretim okulu ile birlikte düzenlenen şenliğe, mahalle sakinlerinin yanı sıra, Kaymakam Celil Ateşoğlu, Belediye Başkanı Mahmut Badem, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan mahalle muhtarı Tahsin Kırkar, köyün tarım ve hayvancılıkla geçindiğini, Çökelek Peyniri’nin en önemli ürünleri olduğunu anlattı. Köyün kurulduğu alanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Kırkar, 3 kilometre mesafede bulunan Neikaia antik kentinin biran önce turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. Şenliği de bu amaçla düzenlediklerini ifade etti.

Ödemişli emekli Arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin ile eşi Prof. Dr. Necla Sevin de bölgedeki Neikaia kentinin geçmişinin 5-6 bin yıl kadar önceye gittiğini ifade ederek, ilgili kurumların bu bölgede kazı çalışmaları başlatmaları gerektiğini söylediler. Prof. Dr. Sevin, Neikaia antik kentinin, Efes ölçüsünde büyük ve önemli bir şehir olduğunun altını çizerek, “Bu kentte biran önce kazı çalışmaları başlatılmalıdır. 5-6 bin yıllık bir geçmişe sahip bu bölgede önemli buluntular elde edilebilir’ dedi.

Gıda Mühendisi İbrahim Tetik de, çökelek ve tarımsal üretimden söz ederek, köylülerin mutlaka kooperatif işletmeleri halinde örgütlenmeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından köylü kızlarla, okulda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izlendi. Daha sonra çökelek yarışmasına katılan 30 üreticinin yaptığı çökelekler jüri tarafından değerlendirildi. En güzel çökeleği yapanlar arasında Emine Kuru birinci, Zeliha Sevgel ikinci, Sevgi Çalık da üçüncü oldu.

Kurucuova Çayır Mahallesi İlkokul Müdürü Harun Ökenel’in sunduğu şenlik, köylüler tarafından alana getirilen yöresel yemeklerin yenilmesinin ardından sona erdi.