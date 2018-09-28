Ödemiş'te dört günlük tiyatro festivali

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dört gün boyunca sürecek tiyatro festivali başlarken, festivalin ilk gösterimi Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde oynanan Çelebi oyunu ile gerçekleştirildi.

Ödemiş ilçesinde, tiyatro festivali heyecanı yaşanıyor. Dört gün sürecek ve 30 Eylül'de sona erecek festivalde 6 tiyatro oyunu sahnelenecek ve katılımcılar; atölye çalışmaları, resim ve fotoğraf sergileri, söyleşi ve panelleri izleme fırsatı bulacak. Ödemişli tiyatro gönüllüsü Canan ve Mehmet Mursallı çiftinin çaba ve girişimleriyle gerçekleşen festivalin ilk günü saat 17.30'da Yarbay Caddesi'ndeki Umut Sanat Evi'nde yapılan açılış kokteyli ve müzik dinletisiyle başladı. Festivalin ilk oyunu da, Milas'tan gelen Karya Tiyatro Atölyesinin Çelebi adlı oyunu oldu

Yaklaşık bir yıldır bu festival için çalışma yürüttüklerini söyleyen Canan ve Mehmet Mursallı çifti, destek olmadan böyle bir işe girişilmesinin ve başarmasının ne kadar zor olduğunu anlattı. Festivalin başarısının halkın desteğiyle mümkün olabileceğini ifade eden Canan Mursallı, Ödemişlileri ve sanatseverleri bu organizasyona ve bu türden her girişime destek olmaya ve sahip çıkmaya çağırdı.

Festivalin üçüncü günü; yani 29 Eylül'de saat 13.00'da çocuk oyunu 'Denizin Dibinde Zil Sesi' miniklerin beğenisine sunulacak. Saat 21.00'da eğitimci Ali Kırkar'ın rehberliğinde atölye çalışması Umut Sanat Evi'nde yapılacak.

Festivalin son günü olan pazar günü saat 13.00'te 'Renkler Ülkesi' adlı çocuk oyunu, saat 21.00'de 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' adlı oyun Ödemişli sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün saat 18.00'da 'Kentler İçin Festivallerin Gerekliliği' konulu söyleşide Tamer Levent, Nazif Uslu, Metin Güler, Rasim Aşin, Onur Çatal ve Ali Gün Umut Sanat Evi'nde katılımcılarla bir araya gelecek. Tüm oyunların ise Ödemiş Kültür Merkezi'nde sahneleneceği bildirildi.