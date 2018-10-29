Ödemiş'te Ekim Geçidi Karma Resim Sergisi

Ödemiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ressam Gülsün Erbil'in öncülüğünde Türkiye'de ve uluslararası sanat merkezinde her yıl ekim ayında düzenlenen Ekim Geçidi Karma Resim Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve eşi, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşların katıldığı açılış töreninde serginin küratörlüğünü yapan ressam Özlem Tok, sergi hakkında genel bilgiler verdi. Başkan Mahmut Badem de, ilçede çok sayıda sanatseverin olduğunu ve imkan buldukça sanatın her dalıyla uğraşanların çalışmalarına destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Kaymakam Kasın Fikret Dayıoğlu da sergi hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde açılan sergide 40 sanatçının eseri yer alıyor. Sergi 11 Kasım tarihine kadar açık kalacak. Ödemişli 85 yaşındaki Güler Dolgun yaptığı Atatürk eseri ile sergiye katıldı. 5 yıl önce kalp krizi geçirmesine rağmen Atatürk'ü çok sevdiği için kolları sıvayıp Atatürk posteri yaptığını belirten Güler Dolgun'un tablosu sergiye gelenlerin takdirini kazandı.