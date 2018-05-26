Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 13:30

Ödemiş’te iki liseli öğrenciden resim sergisi

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi’nin 11 ve 12’inci sınıflarında okuyan biri kız, biri erkek iki öğrenci, “Bir Yılın Ardından” konulu resim sergisi açtı.

Ödemiş’te iki liseli öğrenciden resim sergisi

26 Mayıs 2018 13:30


11’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Reyhan Okumuş ile 12’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Emre Sert okuldaki bir resim kursundan sonra çalışmalarını arttırdıklarını ve sergi açmaya karar verdiklerini söylediler. Öğrenciler öğretmenleri Emine Bayındır’ın kendilerine özgüven aşıladığını ve 2 yıldır devam eden kursta yaptıkları karakalem, kuru boya, yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan 50 resim öğretmenlerinin desteği ile sergi açmaya karar verdiklerini söyledi.


Sergiyi anne ve babalar da büyük bir gururla gezdi.


Kurs öğretmeni Emine Bayındır “Her iki öğrencim ile iki yıldır çalışma yapıyoruz. Kursta her ikisi de dikkatimi çekti; resme ve sanata karşı büyük ilgileri vardı. Aynı zamanda büyük bir özgüvene sahiptiler. Seriyi açmak için bana danıştılar bende kendilerini bu özgüvenden dolayı kutladım. İki öğrencim tamamen kendi imkanları ile sergiyi hazırladılar. 31 Mayıs’a kadar açık olacak sergiyi gezmeleri için Ödemişlileri sergiye bekliyorum” dedi.


Reyhan Okumuş ve Emre Sert de “Amacımız Güzel Sanatlar Fakültesini kazanmak” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç