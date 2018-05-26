Ödemiş’te iki liseli öğrenciden resim sergisi

11’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Reyhan Okumuş ile 12’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Emre Sert okuldaki bir resim kursundan sonra çalışmalarını arttırdıklarını ve sergi açmaya karar verdiklerini söylediler. Öğrenciler öğretmenleri Emine Bayındır’ın kendilerine özgüven aşıladığını ve 2 yıldır devam eden kursta yaptıkları karakalem, kuru boya, yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan 50 resim öğretmenlerinin desteği ile sergi açmaya karar verdiklerini söyledi.

Sergiyi anne ve babalar da büyük bir gururla gezdi.

Kurs öğretmeni Emine Bayındır “Her iki öğrencim ile iki yıldır çalışma yapıyoruz. Kursta her ikisi de dikkatimi çekti; resme ve sanata karşı büyük ilgileri vardı. Aynı zamanda büyük bir özgüvene sahiptiler. Seriyi açmak için bana danıştılar bende kendilerini bu özgüvenden dolayı kutladım. İki öğrencim tamamen kendi imkanları ile sergiyi hazırladılar. 31 Mayıs’a kadar açık olacak sergiyi gezmeleri için Ödemişlileri sergiye bekliyorum” dedi.

Reyhan Okumuş ve Emre Sert de “Amacımız Güzel Sanatlar Fakültesini kazanmak” şeklinde konuştu.