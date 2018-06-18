Ödemiş’te kiraz festivali

Kiraz ve 16. Fidancılık Festivali yapıldı.

Bademli Mahallesinde 49 yıldır yapılan festival, yağmur altında başladı. Festivale, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Ödemiş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İbrahim Altıntaş, Yeşil Bademli Kooperatifi Başkanı Gülşen Görken, siyasi parti temsilcileri ve milletvekili adayları katıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, festivalin açılış konuşmasında, “Sizler ürettiğiniz, lezzetli kirazları Türkiye’den sonra dünya ülkelerine tanıttınız. Burada yetişen sertifikalı ürünleriniz Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum” derken, Mayıs ayında İzmir’de göreve başlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş da “Bademli, ihracat ile ülke ekonomisine çok ciddi kaynak aktarmıştır. Cumhurbaşkanımızın çizdiği lider ülke Türkiye hedefine ulaşma noktasında İzmir çiftçisi her zaman başta yer almıştır. Dolayısıyla ben bu emekte katkısı olan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kiraz ve fidan üretimi ile ilgili yapılan yarışmada; kiraz üretiminde birinciliği Ender Cezayirli, ikinciliği Kazım Kırbaş, üçüncülüğü de Hüseyin Gülen alırken, en güzel fidan üretiminde birinciliği Ceyhun Çolak, ikinciliği Mustafa Harman, üçüncülüğü de Bayram Ballı aldı.

19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Sinem Genç de Kiraz Güzeli seçildi. Genç, yarım altın ile ödüllendirildi. Kraliçenin tacını ve pelerinini Başkan Mahmut Badem’in eşi Nevin Badem taktı.

Festivalin son bölümünde de Ümmü Erbil, Aylin Dinçer ve Gökhan Güney sahneye çıkarak, festivale katılan vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.