Ödemiş’te kokoreççiler için özel yer

Kentin farklı bölgelerinde hizmet veren kokoreç esnafı Tren Garı yanındaki Kurtuluş Caddesinde hizmet vermeye başladı. Ödemiş Belediyesi tarafından yapılan kokoreç büfelerine taşınan kokoreççiler bundan böyle daha hijyenik ortamda hizmet verecekler.

Şimdiye kadar ilçenin değişik yerlerinde hizmet veren ve zaman zaman çeşitli şikayetlere konu olan kokoreç esnafının düzenli ve daha steril bir ortamda hizmet vermesi için sekiz adet büfe yapıldı. 6 metrekare büyüklüğünde ve 13 metrekare ön bahçesi olan büfeler prefabrik yapı olarak monte edildi. Kurtuluş Caddesi üzerinde hizmet vermeye başlayan kokoreççi esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Mahmut Badem, “Kokoreççi esnafımız bundan böyle yeni yapılan büfelerde hizmet verecek. Yapılan büfeler, daha stabil ve modern bir görünüme sahip. Kokoreç yemek isteyenlerin yeni adresi bundan böyle Kurtuluş Caddesi olacak. Tüm esnafımıza hayırlı olsun” dedi.