Ödemiş’te korkutan yangın

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir ev, çıkan yangın sonucu küle döndü

Olay, sabah saatlerinde Horzum Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut ailesi bayram ziyareti için evden ayrıldı. Aradan geçen kısa bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine, İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesi sonucu, yangının evin yakınındaki ormanlık alana sıçraması önlendi. Yangın sonrası yapılan ilk incelemede şans eseri herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.