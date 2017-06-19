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19 Haziran 2017 10:30

Ödemiş’te son tütüncüler

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tütün üretimi yapan Oktay Keklik, bölgede sözleşmeli tütün üretimi yapan son ailelerden olduklarını belirterek, fiyatların biraz daha artırılması gerektiğini, aksi takdirde tütün ekimi ile uğraşacak aile kalmayacağını söyledi.

Ödemiş’te son tütüncüler

19 Haziran 2017 10:30


Ödemiş ve yöresinde tütün üretimi yapmaya çalışan üreticiler, satılan ürünlerin fiyatlarının maliyetleri karşılamaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir zamanlar tütün yetiştiriciliği ile ünlü olduğunu belirten üretici Oktay Keklik, aileden tütüncü olduklarını ve kendisinin de tütün tarlalarında büyüdüğünü söyledi.


Küçük Menderes Ovası’nda tütün üreticiliğinin artık yok denecek kadar azaldığını ifade den Keklik, Ödemiş’in Uzundere, Orhangazi ve Köfündere mahallelerinde toplamda 30-40 ailenin tütün üretimi ile uğraştığını ifade etti. Son yıllarda tükenme noktasına gelen tütün yetiştiriciliğin Uzundere, Köfündere ve Orhangazi köylerinde zamana inat devam ettiğini belirten Oktay Keklik, Ödemiş’e 20 kilometre uzaklıktaki Uzundere köyünde atadan kalma bilgi ve beceri ile tütün yetiştirdiklerini belirtti. Keklik, "Amerika’da Kızılderililer, Ödemiş’te Uzundereliler" sloganının kendilerini ifade ettiğini belirterek, Ödemiş’in dağ köyü olan Uzundere’de yaşam koşullarının hala ilkel biçimde sürdüğünü söyledi.


Tütün tarlalarına eşekle çıkmak zorunda kaldıklarını ifade eden Keklik, "Devlet yerli tütüne destek vermeli. Köyümüzde tütün tüm ovada olduğu gibi yok denecek kadar azalmıştı. Sözleşmeli üretim yöntemi ile fiyatı garantiliyoruz ama yine de emeğimizin karşılığını aldığımız söylenemez. Sonbaharda toprağı işleyip, bahar mevsiminde ekime başlıyoruz. Haziran sonu ve temmuz ortalarına kadar kırma yapıyoruz. Kırma işlemine gece başlıyoruz. Gece 01.00 gibi tarlaya girip sabah güneş yükselene kadar çalışıyoruz. Tütün üreticiliği çok zor ve zahmetli bir iş. Gece boyunca topladığımız tütün yapraklarını akşama kadar dizip güneşin karşısında kurutmaya bırakıyoruz. Zor ama yapacak başka iş az. Bunun yanında son zamanlarda turşuluk salatalık üretimi ile uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.




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