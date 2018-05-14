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14 Mayıs 2018 16:54

Ödemiş’te Süt Bayramı kutlaması

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Dünya Süt Günü sebebiyle Süt Bayramı kutlaması yapıldı.

Ödemiş’te Süt Bayramı kutlaması

14 Mayıs 2018 16:54


Yanbastı Anaokulu bahçesinde yapılan törende konuşan Okul Müdürü Seycan Aslan, ’Süt Bayramı’nda amacın çocuklara sütü sevdirmek ve günde en az iki bardak süt içmelerini sağlamak olduğunu söyledi.


İlçe Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş da Ödemiş’in bir hayvancılık şehri olduğuna işaret ederek, "İlçemiz 165 bin büyükbaş hayvan, günde bin 500 ton süt üretici, 30 mandıra ile hayvancılıkta bütün dikkatleri üstünde toplamaktadır. Üretilen bu sütün 700 tonunu Ödemiş’te, geriye kalan kısmını da dışarıya satmaktayız. Özellikle çocuklarımızı gazlı içeceklerden soyutlayıp yerine süt, ayran, yoğurt, peynir ve sütlü tatlılara yönlendirmeliyiz" dedi.


Kaymakam Celil Ateşolu da süt tüketimi ne kadar arttırılırsa o kadar kar olacağını vurgulayarak destek sağlayan firmalara teşekkür etti.


Konuşmaların ardından okulun öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.Velilerle öğrencilerin birlikte hazırladığı sütle ilgili küçük skeç ise büyük ilgi gördü.


Törene Kaymakam Celil Ateşoğlu, Belediye Başkan Vekili İsmail Dadal, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, siyasi parti temsilcileri ve veliler katıldı.




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