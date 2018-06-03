Ödemiş’te uyuşturucu operasyonu

Ödemiş’in Dolaylar Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde izinsiz yer açarak Hint keneviri eken F.Ç., ektiği Hint kenevirlerini sulamak için geldiği esnada pusu kuran jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekim yapılan alanda yapılan kontrolde boyları 25 ile 150 santimetre arasında değişen 115 kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirilerek imha edilmek üzere teker teker söküldükleri öğrenildi.

F.Ç.’nin evinde yapılan aramada 1 kilo 225 gram kubar esrar ve bir adet hassas terazi ele geçirilerek alıkonuldu. Ödemiş Jandarma Komutanlığına götürülen F.Ç.’nin Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı ve soruşturma sonrası işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.