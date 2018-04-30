Ödemiş’te yüzler gülüyor

Aynı törende, Ödemiş’te arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla eğitim verilen 58 üreticiye de arı, kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı.

Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla Türkiye’de sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk yerel yönetim İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş’te kurulan Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile meyve fidanı, ağaççık, yoğurt, ayran, zeytinyağı, patates ve paketlenmiş meyve alım protokolü imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada bölgede faaliyet gösteren Ödemiş Bademli, Bayındır Çiçek Kooperatifi, Kiraz İğdeli, Urla Bademler ve Tire Süt kooperatiflerinin rolüne dikkat çekerek, “İyi ki varsınız, siz olmasaydınız biz bu noktaya nasıl gelecektik” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma destek için çıktığı yolda bu 5 kooperatif ile kurduğu güvenin önemini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti: “Bu kooperatiflerimiz 10 yıl önce de çalışıyordu, belli bir noktaya gelmişti. O zamanki ekonomik durumuna, gayrimenkullerine, istihdam sayısına, cirosuna baktığımızda, hepsi en az 10 kat büyümüştür. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi Hollanda’ya ihracata başladı. Bademli Kooperatifi Azerbaycan’da, Özbekistan’da üretim yapıyor. 10 yıl önce bunlar hayal bile değildi. Sütler Küçük Menderes’e dökülüyordu. Bugün bu noktalara geldik. Bakırçay ve Gediz Havzasında kooperatif kuruluşlarını destekleyerek güçlendirmeye çalışıyoruz. Küçük Menderes’in şansı ise bu 5 tane oluşum ve başındaki 5 cengaverdir.”

Paketleme tesisi de geliyor

Bugüne kadar üreticiye 3,5 milyon fidan dağıttıklarını, sadece Bademli’den 71 milyon 500 bin liralık alım yaptıklarını dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, 2017 sonu itibariyle kırsala verdikleri toplam desteğin 869 milyon TL’ye ulaştığını söyledi. Tarıma verdikleri desteğin son halkası olarak gündeme aldıkları paketleme tesislerinin ilkini Bademli Kooperatifi için kuracaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle devam etti: “Bayındır’da da ilçe belediyesine ait arazide çalışmalarımız sürüyor. Menderes’te soğuk hava tesisi kurmak için uygun bir arsa vardı. Arsanın sahibi Menderes Belediyesinden ücreti karşılığında istedik. Ancak ilçe belediye başkanı arsayı vermeme yönünde bir irade gösterdi. Tabi ki mal onun, vermeyebilir. Ama verseydi bu tesisi kurup, Menderes’teki sebze ve kesme çiçek üreticileriyle oranın kalkınması için çok büyük bir adım atacaktık.”

“Yarın ne olacak?”

Türkiye tarımının son 10 yılda kaydettiği yüzdeli 2,1’lik büyüme oranına karşın İzmir tarımının yüzde 5,5 büyüdüğüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, “Bereketli topraklara sahip bu memleketin ithalat yaptığı tarım ürünlerine baktığımızda, her Türkiye Cumhuriyet vatandaşının yüreği sızlıyor. Diğer sektörlere verilen desteğin çok azı tarıma verilseydi, bugün tarım ihracatımız katlanarak artacaktı. Bizim kuşağımız tarlada, bahçede büyüdü. Bugün böyle bir kuşak ülkeyi yönetirken tarımı kalkındıramazsak, apartmanda büyüyen, pırasa ile ıspanağı ayıramayan kuşaklarla nasıl kalkındıracağız?” dedi.

“Bize düşen alkışlamak”

Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Bademli Kooperatifi’nin yarım asırdır ilçenin her ekonomik alanında faaliyet gösteren güzel bir birliktelik örneği sergilediğini belirterek, “Her sene kendini yenilemeye çalışıyor. Yeni alanlarda kendini göstermeye çalışıyor. Türkiye yetmiyor, yurtdışına açılıyor. Bu güzel kooperatifin yaptığı faaliyetlere İzmir Büyükşehri Belediyesi de destek veriyor. Bize de bu güzelliği alkışlamak ve bundan duyduğumuz mutluluğu belirtmek kalıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki üreticiye destek oluyorsunuz” diye konuştu.

“Başkan Kocaoğlu sayesinde…”

Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi, kooperatif olarak Büyükşehir Belediyesi ile 10. alım protokolünü imzaladıklarını vurgulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle kaliteli, standart, sürdürülebilir iyi tarım uygulamalarıyla ürünlerimizi hem iç, hem dış pazarda satma, ülkemize, bölgemize ve ortaklarımıza artı değer kazandırma, istihdamı artırma ve köyden kente göçü azaltma yönündeki sözümüzü gerçekleştirebiliyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan’da 5 bin dönüm meyve bahçesi kurarak üretime geçtiklerini, Özbekistan’da ortaklık gerçekleştirerek üretim faaliyetlerini ülke sınırları dışına çıkardıklarını dile getiren Bilgi, şöyle devam etti: “Artık ihracata yönelik adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi desteği hava tahmin ve erken uyarı sistemini hayata geçirdik. Yine Aziz Başkanımızın desteğiyle soğuk hava tesisimizin içinde paketleme tesisimizin kurulumu neredeyse tamamlandı. Yakında marketlerde paketli ürünlerimiz hazır olacak. Büyükşehir Belediyemizin kestane dal kanserine karşı büyük destekleri devam ediyor. Artık birlikte olmanın, örgütlenmenin, birlikte üretmenin önemini kavradık. Bundan geri gitmemiz söz konusu olmayacaktır. 10 yıl önceyle kıyasladığımızda tarımda yüzde 5,5 büyümeyi elde ettiysek, köyden kente göçü önlemede başarılı olduysak, tarımda istihdamı yüzde 50 arttırdıysak, insanlara sağlıklı, hijyenik ürün verebiliyorsak bunda en büyük pay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nundur. Bugün sizlerin sayesinde ’doğduğun yerde doymak için kooperatif’ diyebiliyoruz.”

Törenin sonunda alım protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu ve Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, imzalanan protokole göre 2018 yılı çalışmalarında değerlendirilmek üzere Bademli Fidancılık Kalkınma Kooperatifinden meyve fidanı, ağaç, ağaççık, yoğurt, ayran, zeytinyağı, patates ve paketlenmiş meyve alımı yapacak.

Arıcılara büyük destek

İmzalanan protokolün ardından Ödemiş’te yine üreticilere yönelik bir başka etkinlik daha gerçekleştirildi. Arıcılığın yaygınlaştırılması ve alternatif üretim imkanlarının sağlanması amacıyla eğitimlerini tamamlayan Ödemişli 58 üreticiye 116 arılı, 232 arısız kovan ve 58 adet arıcılık malzemeleri seti dağıtıldı.

Törende, Bademli Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yaptığı hizmetlere yönelik şiir yarışmasında dereceye giren Selinay Erdoğan, Buse Hasboylu ve Akın Kırca’ya da ödülleri verildi.