Ödemiş’teki sağanak yağış sele neden oldu

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ödemiş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle Kaymakçı ve Emirli Mahallerindeki birçok ev ve iş yerine su bastı. Vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine basan suyu tahliye etmek için çalışmalar yaptı. Sokakların ve mahsul ekili olan tarlaların su altında kaldığı olayda, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ayrıca, Ödemiş karayolunu kullanan sürücüler ise, sağanak yağış sırasında gidecekleri istikamete ilerlemek için mücadele verdi.

Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı, birçok eve ve arazide su baskınları yaşandığını belirterek, “Yağış biraz daha sürse idi daha kötü sonuçlara neden olacaktı. Belde içindeki dereler taştı; köprüler tıkandı. Kimi ev iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, ekili alanlarla meyve bahçelerinde de sel baskınları yaşandı” dedi.

Sağanak yağışın ardından yapılan ilk incelemelerde, Emirli Mahallesi’nde turşuluk salatalık, mısır, bostan ve patates ekili yaklaşık bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtilirken, tarlalardaki suyun bel boyuna kadar ulaştığı öğrenildi.