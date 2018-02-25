Ödemiş’ten Türki Cumhuriyetlere 1 milyon meyve fidanı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’nde faaliyet yürüten Bademli Fidancılık ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, çıtayı yükseltiyor. Kooperatif Başkanı Selçuk Bilgi, bu yıl Türki Cumhuriyetlere 1 milyon fidan satışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ürünlerimizin ihracatı için gerekli uğraşı vermekteyiz. 1984-1990 yılları arası 3 milyon adet muhtelif meyve fidanının satışını Suriye ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirmiş olup, son 4 yıldır Türki Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi geliştirmekteyiz. Azerbaycan’da 5 bin dönümlük bir arazide fidan yetiştirme işine girdik. Özbekistan’da da süs bitkileri alanında faaliyet yürütmek adına bir şirketimiz var. Ticari faaliyetlerimizi bundan sonra daha rahat bir şekilde sürdüreceğiz. Bu yıl Türki Cumhuriyetlere 1 milyon adet meyve fidanı ihracatımız oldu. Bunu artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

"Ülke ekonomisine katkı"

Bademli Fidancılık ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin özelikle Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve diğer Türki Cumhuriyetlere ihracat yaptığını belirten fidan üreticisi Sedat Dereli ise, beldenin ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını söyledi. Dereli, 20 milyon civarında fidan üretimi yaptıklarını belirterek, “Rusya ve Orta Asya ülkelerine meyve fidanı üretimi yapıyoruz. Beldede yapılan üretim, ülke ekonomisine olduğu kadar bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Çevre köylerden beldemize işçi geliyor. Beldemizde yapılan fidan üretiminde günde yaklaşık bin kişinin çalıştığını tahmin ediyorum" diye konuştu.