Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 14:14

Ödüllü aşçılar Başkan Demirağ’ı ziyaret etti

Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, katıldıkları yemek yarışmasından ödüllerle döndü.

Ödüllü aşçılar Başkan Demirağ’ı ziyaret etti

27 Şubat 2018 14:14

Öğrenciler, sertifikaları ve madalyaları ile Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ı makamında ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.


Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından bu yıl 16. kez organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Beylikdüzü Tüyap Kongre ve Fuar Merkezinde yapıldı. 15 yıldır yapılan Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivaline katılan Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, girdikleri yemek yarışmalarından ödüllerle döndü. Toplamda 7 gümüş, 8 bronz madalya kazanan öğrenciler, öğretmenleri Coşkun Coşkuner ve Volkan Hamdi Bal ile soluğu Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın yanında aldı.


Desteklerinden dolayı Başkan Demirağ’a teşekkür eden, öğretmenler Coşkuner ve Bal, “Elde ettiğimiz başarılarda Başkamınız Gökhan Demirağ’ın katkısı çok büyük. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise “Değerli öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi, böylesine önemli ve prestijli bir organizasyonda elde ettikleri başarılı sonuçlarından dolayı gönülden kutluyorum. Gençlerimizin ufuklarının açılmasına katkı sağlamak bizlere mutluluk veriyor. Gençlerimizin her zaman yanlarındayız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
16
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç