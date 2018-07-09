Öğle saatlerinde enerji tüketimi rekor düzeyde

Uzmanlar sıcaktan korunmak için özellikle klima kullanımı kaynaklı enerji tüketiminin arttığına dikkat çekerek, enerjiyi verimli kullanmak için uyarılarda bulunuyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Görkem Üçtuğ, özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artışıyla enerji tüketiminin çok yüksek değerlere ulaştığını belirterek, arz-talep dengesinin sağlanamadığı hallerde kesintiler yaşanabileceğini söyledi. Klima sistemlerinin iç sıcaklığı belirli bir derece sabit tutmaya çalıştığını aktaran Üçtuğ, "Eğer iç sıcaklığın yükselmesine sebep olacak hareketlerde bulunursak klima, ortamı soğutabilmek için gereğinden daha fazla enerji tüketir. Klimalar enerji yoğunluğu yüksek cihazlardır. Bu sebeple ülkemizde yaz aylarında, özellikle öğle saatlerinde enerji tüketimi çok yüksek değerlere ulaşmaktadır" dedi.

Klimanın çalıştığı sırada kesinlikle pencerelerin açılmamasını tavsiye eden Üçtuğ, güneş ışığının içeri girişinin azaltılmasının da yararlı olacağını vurguladı. Üçtuğ, "Pencerelerin veya perdelerin açılmasının zaruri olduğu durumlarda ise klimalar geçici olarak kapatılmalıdır. Sıcak havalardan etkilenen tek cihaz klimalar değil. Buz dolapları da mümkün olduğu kadar güneş ışığı almayan noktalara yerleştirilmelidir. Ayrıca vantilatörler yalnızca önünde oturduğunuz zaman serinleme hissi verir. Kimsenin olmadığı bir odada çalışan vantilatör odayı soğutmayacağı gibi, bilakis daha da ısınmasına sebep olur. Enerji tüketimini azaltmak için bu hususlara dikkat edilmelidir. Bir odadan çıktığımızda yanan bütün ışıkları söndürmeliyiz; çünkü ampullerden yayılan ısı da ortam sıcaklığını artıracaktır” diye konuştu.