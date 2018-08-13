Öğrenci şeflerine Fransa’da staj imkanı

Uluslararası deneyim kazanan öğrenciler, Fransa’nın Lyon kentinde Michelin Yıldızlı restoranlarda, ödüllü şeflerin yanında mesleklerine dair incelikleri yerinde öğreniyor. 6 yılda 86 öğrenci şef ünlü şeflerin yanında stajlarını gerçekleştirirken, bu yıl da 14 öğrenci yeni deneyimler kazanıyor.

İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Eğitmen Şef Tolgahan Kamiloğlu, her yıl öğrencilerin Fransa’da Michelin Yıldızlı restoranlarda 3 ay boyunca staj yaptığını, üniversitede öğrendikleri bilgi ve tekniklerini kullanarak dünya mutfağını yurtdışında deneyimlediklerini kaydetti. Kamiloğlu, “Öğrencilerimiz, üniversitemizde teorik değil pratik bir eğitimle iş yaşamlarına hazırlanıyor. Dünya ve Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini yerinde öğreniyor. Eğitim yılı içerisinde dünyaca ünlü şeflerle çalışıyor hem de kentimizde gerçekleştirilen uluslararası etkinliklerde Türk mutfağını eğitmen şeflerimizle deneyimliyorlar. Stajlarını, gastronominin başkenti Lyon’da Les Toques Blanches Lyonnaises kurumuna bağlı şeflerin yanında yapan öğrencilerimiz burada da iş deneyimi kazanıyor. Böylece hem Fransız mutfak tekniğini konusunda ilerliyor hem de ikinci yabancı dillerine yönelik becerilerini geliştiriyor” dedi.

"6 yıldır Fransa’da staj programı sürüyor"

Şef adaylarının yurtdışından iş deneyimiyle döndüğünü belirten Kamiloğlu, şunları söyledi:

“Yurtdışında staj yapan öğrencilerimiz eğitimlerini pratiğe dönüştürüyor. 6 yıldır süren staj programı kapsamında bugüne kadar 86 öğrencimiz Fransa’da çeşitli restoranlarda ödüllü şeflerle çalıştı. Öğrencilerimiz daha sonra iş yaşamına staj yaptıkları restoranlarda da sürdürebiliyor. Staj programıyla birlikte kariyerlerini yurtdışında sürdüren başarılı mezunlarımız gurur kaynağımız oluyor.”

“Staj tecrübe kazandırır”

Le President Restoran’da stajını yapan Berker Özkan, “Üniversitemin Fransa ile bağlantıları olması çok güzel. Stajımla birlikte hem uluslararası deneyim kazandım. Hem de burada ülkemi mutfağımı aktarırken, Fransız mutfağının ayrıcalıklarını öğrendim” dedi. Daniel & Denise Restoran’da stajını sürdüren Berrak Olçum da stajının kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu, stresli bir çalışma ortamında sakin kalabilmeyi öğrendiğini ifade etti.