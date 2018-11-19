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Öğrenci ve öğretmenlerden sokak hayvanları için örnek düşünce

İzmir’in Aliağa ilçesindeki öğrenci ve öğretmenler, halk pazarından kurdukları stantla elde edilen gelirle; köpek kulübeleri, köpek maması ve kedi kumu alarak ihtiyaç noktalarına ulaştırdı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki öğrenci ve öğretmenler, halk pazarından kurdukları stantla elde edilen gelirle; köpek kulübeleri, köpek maması ve kedi kumu alarak ihtiyaç noktalarına ulaştırdı.


Son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik şiddetin artması, insani duygularla bağdaşmayan davranışların sergilenmesinden dolayı harekete geçen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Aliağa Halk Pazarı'nda el emeği ürünleri satış sundu. Buradan gelir elde eden öğrenci ve öğretmenler; köpek kulübesi, köpek maması ve kedi kumu satın aldı. Köpek kulübelerini kendi elleriyle boyayan öğrenciler, sokak hayvanlarının soğuktan korunacağı bir barınak yapmanın mutluluğunu yaşadı. Daha sonra bu satın alınanlarda, ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı.


Öğretmen Berna Gürler ve Felek Özel, böyle bir projeyle farkındalık oluşturmak, topluma duyarlılık kazandırmak ve çocuklara hayvan sevgisi aşılayabilmeyi amaçladıklarını ve sonuçtan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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