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09 Ocak 2017 15:55

Öğrenciler 11 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye aldı

Öğrenciler 11 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye aldı

09 Ocak 2017 15:55

İzmirli öğrenciler, düzenledikleri kermesin geliriyle 11 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye bağışlayarak, yüzlerini güldürdü.
İzmir’de özel bir eğitim kurumu öğrencileri, okul bahçesinde geçtiğimiz ay düzenledikleri kermesin geliri ile herkese örnek olacak bir girişimde bulundu. Öğrenciler, kermesten elde ettikleri gelir ile 11 adet tekerlekli sandalye aldı ve sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Torbalı Kent Konseyine teslim etti. Düzenlenen tekerlekli sandalye teslim töreninde buluşan öğretmenler, veliler ve misafirler de, bu sosyal sorumluluk projesine imza atan öğrencileri tebrik ederek, onlarla gurur duyduklarını dile getirdi.
Törende konuşan Torbalı Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, öğrencilere onlarla gurur duyduğunu ifade ederek, "Ülke olarak çok badireler atlattık, çok zor günler yaşadık. Sizler gibi güzel yürekli öğrencilerimizin eğitim öğretime ve sosyal projelere devam etmesini istiyoruz. Devam edelim ve birlikte her şeyin üstesinden gelelim istiyoruz. Sevgi ve güzellik dolu yüreklerinizin ileride de bu projelere devam edeceğine inanıyorum. Biliyorsunuz, her birimiz birer engelli vatandaş adayıyız. Bu yardımlaşma duygunuz, bu duyarlılığınız ve birlikteliğiniz bizleri çok mutlu etti, çok gururlandırdı" dedi.
Özel Mavi Ege Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Asil ise okul öğrencilerinin bu davranışını çok değerli bulduklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin ve velilerimizin de desteğini alarak düzenledikleri kermes ile hem engelli vatandaşlara dikkat çekmek istediler hem de yardımlaşmayı vurguladılar. Her alanda en önemli eğitimin ’iyi insan, faydalı birey olmak’ olduğunu ilke edinmiş bir okuluz. Bu sebeple büyük önem verdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizin gün geçtikçe artarak büyümesi için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde öğrencilerimiz tarafından yapılan bu proje bizleri çok heyecanlandırdı" şeklinde konuştu. Koordinatör Müdür Arzu Ekren de, bu anlamlı sosyal sorumluluk çalışmalarının öğrencilerin eğitimini de desteklediğini ve okul başarılarını da olumlu yönde etkilediğini tespit ettiklerini söyledi.



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