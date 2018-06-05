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05 Haziran 2018 11:41

Öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekti

İzmirli öğrenciler sokak, park ve bahçelerdeki çöpleri toplayarak geri dönüşüme dikkat çekerken, evlerin de kapılarını çalarak aileleri bilgilendirdi.

Öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekti

05 Haziran 2018 11:41


Torbalı Ayrancılar’da bulunan Sultan Abdülhamit İlkokulu öğrencileri geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla okulun yanında bulunan sokak ve park bahçelerdeki çöpleri toplayarak geri dönüşüme dikkat çekti. Sultan Abdülhamit İlkokulu 3.C sınıfı öğrenciler, öğretmenleri Ezgican Apaydın’ın önderliğinde çocukların farkındalıklarını artırmak ve bilinçlendirmek amacıyla katı atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Öğrenciler sokaktaki katı atıkları toplamalarının ardından bazı ailelerin kapılarını da çaldı. Ailelerin evlerine misafir olan öğrenciler, onları katı atık, plastik şişe, atık pil, atık yağ, cam şişe gibi atıkları nasıl değerlendirebilecekleri konusunda geri dönüşüme dikkat çekerek bilgilendirme yaptı. Aileler çocukların bu duyarlılığı karşısında teşekkür ederken, çocuklarının mutlulukları da gözlerinden okundu.


Ardından öğrenciler toplanan çöpleri ve geri dönüşüm malzemelerini, okul bahçesinde poşetler halinde ayrıştırarak imhaya gönderirken, okulun bahçesine de fidan diktiler.




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