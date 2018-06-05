Öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekti

Torbalı Ayrancılar’da bulunan Sultan Abdülhamit İlkokulu öğrencileri geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla okulun yanında bulunan sokak ve park bahçelerdeki çöpleri toplayarak geri dönüşüme dikkat çekti. Sultan Abdülhamit İlkokulu 3.C sınıfı öğrenciler, öğretmenleri Ezgican Apaydın’ın önderliğinde çocukların farkındalıklarını artırmak ve bilinçlendirmek amacıyla katı atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Öğrenciler sokaktaki katı atıkları toplamalarının ardından bazı ailelerin kapılarını da çaldı. Ailelerin evlerine misafir olan öğrenciler, onları katı atık, plastik şişe, atık pil, atık yağ, cam şişe gibi atıkları nasıl değerlendirebilecekleri konusunda geri dönüşüme dikkat çekerek bilgilendirme yaptı. Aileler çocukların bu duyarlılığı karşısında teşekkür ederken, çocuklarının mutlulukları da gözlerinden okundu.

Ardından öğrenciler toplanan çöpleri ve geri dönüşüm malzemelerini, okul bahçesinde poşetler halinde ayrıştırarak imhaya gönderirken, okulun bahçesine de fidan diktiler.