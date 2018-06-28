Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 10:36

Öğrenciler için sınav günü kahvaltı önerisi

Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr.

Öğrenciler için sınav günü kahvaltı önerisi

28 Haziran 2018 10:36

Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için sınav menüsü sundu. Ailelerin sıklıkla kullandığı “Sana güvenimiz sonsuz” şeklindeki ifadenin bilinenin aksine sınava girecek öğrencileri olumsuz etkileyerek onların beslenme ve uyku düzenlerini bozabileceğini belirten Uzel, “Sınava hakim olabilmek için sağlıklı ve yeterli beslenilmesi şart” dedi.


Bu yıl 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek sınavlara sayılı zaman kala dikkat edilmesi gereken örnek menüler sunan Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, “Tek tip beslenmek ya da tek bir yiyeceği aşırı miktarda tüketmek doğru değil. Yanlış tüketildiğinde suyun bile zehirlenmeye sebep olabileceği bilinmeli. Ayrıca bazı besin zehirlenmelerinden sonra vücudun normal işleyişine dönmesi her zaman kısa zaman almayabilir. Fiyatı tüketici tarafından nispeten daha uygun bulunan ancak içeriği hakkında net bilgi sahibi olunmayan toplu tüketim alanlarında sunulan gıdalar tercih edilmemeli. Dışarıda yemek yenilmesi durumunda güvenilir ve kaliteli mekanlar tercih edilmeli. Tüm bunların yanı sıra satın alınan tüm besinler son kullanma tarihi bilgileri kontrol edilerek tüketilmeli” uyarısında bulundu.


Sınav günü yapılan en büyük hatanın aşırı şeker tüketmek olduğuna dikkat çeken Uzel, neler tüketilmesi gerektiğini şöyle anlattı: “Tam tahıllı ekmek, süt, haşlanmış yumurta, peynir, domates, salatalık ve eğer sindirim probleminde bir sorun yok ise havuç ile oluşturulan bir kahvaltı menüsü kan şekerini dengeleyecek, uyku halinin önüne geçecek ve açlık hissi uyandırmayarak dikkat süresini uzatacaktır. İçecekte alternatif olarak meyve suyu da tüketilebilir, bu sayede şeker oranının dengelenmesine katkı sağlanır. Ancak fazla miktarda çay ve kahve tüketilmesi, idrara çıkma sıklığını arttırabileceği için önerilmez. Vücuda yabancı olan ancak çevreden faydasının olduğu belirtilen gıdaların sınav sabahı tüketilmesi riskli olabilir. Sınava giren adayların yaptığı en büyük hata, sınava girmeden hemen önce ya da sınav esnasında yüklü miktarda şeker içeren çikolata, şeker ve şekerlemeleri tüketmeleridir. Bu yiyeceklerde bulunan şekerler basit karbonhidrat sağladığından kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden olurlar. Kan şekerinde oluşabilecek hızlı düşüş ise uyku hali, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozulması ve acıkma hissi gibi sorunlara yol açabilir. Erken acıkma durumuna karşın süt, fındık, fıstık, ceviz, muz gibi yiyecekler tüketilebilir.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç