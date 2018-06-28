Öğrenciler için sınav günü kahvaltı önerisi

Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için sınav menüsü sundu. Ailelerin sıklıkla kullandığı “Sana güvenimiz sonsuz” şeklindeki ifadenin bilinenin aksine sınava girecek öğrencileri olumsuz etkileyerek onların beslenme ve uyku düzenlerini bozabileceğini belirten Uzel, “Sınava hakim olabilmek için sağlıklı ve yeterli beslenilmesi şart” dedi.

Bu yıl 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek sınavlara sayılı zaman kala dikkat edilmesi gereken örnek menüler sunan Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, “Tek tip beslenmek ya da tek bir yiyeceği aşırı miktarda tüketmek doğru değil. Yanlış tüketildiğinde suyun bile zehirlenmeye sebep olabileceği bilinmeli. Ayrıca bazı besin zehirlenmelerinden sonra vücudun normal işleyişine dönmesi her zaman kısa zaman almayabilir. Fiyatı tüketici tarafından nispeten daha uygun bulunan ancak içeriği hakkında net bilgi sahibi olunmayan toplu tüketim alanlarında sunulan gıdalar tercih edilmemeli. Dışarıda yemek yenilmesi durumunda güvenilir ve kaliteli mekanlar tercih edilmeli. Tüm bunların yanı sıra satın alınan tüm besinler son kullanma tarihi bilgileri kontrol edilerek tüketilmeli” uyarısında bulundu.

Sınav günü yapılan en büyük hatanın aşırı şeker tüketmek olduğuna dikkat çeken Uzel, neler tüketilmesi gerektiğini şöyle anlattı: “Tam tahıllı ekmek, süt, haşlanmış yumurta, peynir, domates, salatalık ve eğer sindirim probleminde bir sorun yok ise havuç ile oluşturulan bir kahvaltı menüsü kan şekerini dengeleyecek, uyku halinin önüne geçecek ve açlık hissi uyandırmayarak dikkat süresini uzatacaktır. İçecekte alternatif olarak meyve suyu da tüketilebilir, bu sayede şeker oranının dengelenmesine katkı sağlanır. Ancak fazla miktarda çay ve kahve tüketilmesi, idrara çıkma sıklığını arttırabileceği için önerilmez. Vücuda yabancı olan ancak çevreden faydasının olduğu belirtilen gıdaların sınav sabahı tüketilmesi riskli olabilir. Sınava giren adayların yaptığı en büyük hata, sınava girmeden hemen önce ya da sınav esnasında yüklü miktarda şeker içeren çikolata, şeker ve şekerlemeleri tüketmeleridir. Bu yiyeceklerde bulunan şekerler basit karbonhidrat sağladığından kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden olurlar. Kan şekerinde oluşabilecek hızlı düşüş ise uyku hali, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozulması ve acıkma hissi gibi sorunlara yol açabilir. Erken acıkma durumuna karşın süt, fındık, fıstık, ceviz, muz gibi yiyecekler tüketilebilir.”