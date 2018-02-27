Öğrenciler kitaplarla buluşuyor

Eğitime desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye ve spor malzemesi yardımlarının yanı sıra çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla okullarda kitap da dağıtıyor. Dijital dünyadaki hızlı gelişimle okuma alışkanlığının giderek azalmaya başladığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çocuklara “okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz” tavsiyesinde bulunuyor.

2015, 2016 ve 2017 yıllarında öğrencileri 39 bin kitapla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 13 bin kitap dağıtımını sürdürüyor. İzmir’in tüm ilçelerinde kitap dağıtımı yapılırken, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kitap yardımlarının devam edeceği bildirildi. Yapılan kitap dağıtımları hem öğretmenleri hem de çocukları sevindiriyor. Okuyacakları birbirinden harika kitapları gören çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesine bu anlamlı kampanyasının devamını diliyor.

Klasikler de var, yeni eserler de

İlkokul ve ortaokullara 150 adetlik setler şeklinde hazırlanan, Türk ve yabancı yazarların seçkin eserlerinden Wiliam Faulkner’in “Dilek Ağacı”, Sabahattin Ali’nin “Üç Öykü”, Yaşar Kemal’in “Kalemler” ve “Beyaz Pantolon”, Fakir Baykurt’un “Yandım Ali”, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk”, Tarık Dursun K’nın “Elde Var Hikaye”, Ernest Hemingway’in “Yaşlı Adam ve Deniz”, Ömer Seyfettin’in “Seçme Hikayeler”, Rıfat Ilgaz’ın “Halima Kaptan”, Orhan Veli’nin “Nasreddin Hoca Hikayeleri”, Oscar Wilde’ın “Mutlu Prens”, Jonathan Swift’in “Gulliver’in Gezileri”, Carlo Collodi’nin “Pinokyo”, Lewis Carrol’un “Alice Harikalar Diyarında”, Hüseyin Yurttaş’ın “Benim Mavi Gezegenim”, “Cüceler Gezegeni” ve “Mutlu Prens”, J.M Vasconcelos’un “Şeker Portakalı”, Brigitte Labbe’nin “Çıtır Çıtır Felsefe 19 kitap”, Gülten Dayıoğlu’nun “Fadiş”, “Ölümsüz Ece” ve “Parbat Dağı’nın Esrarı”, Jules Verne’nin “Jules Verne Seti Çocuklar ve Gençler 12 Kitap”, Edmondo De Amicis’in “Çocuk Kalbi”, Muzaffer İzgü’nün ise “Ananemin Kar Kızı” ve “Ananemin Güllü Yorganı” gibi birbirinden güzel eserler bulunuyor.