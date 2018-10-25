Öğrenciler Kurtuluş Gecesi'ne yolculuk etti

“İzmir'in Kurtuluş Gecesi-Atatürk Karşıyaka'da” başlıklı etkinlikte, Atatürk'ün silah arkadaşı Fahrettin Altay'ın kardeşi olan, Karşıyaka'nın ilk Belediye Başkanı Fikri Altay'ın torunu Zafer Falay 500 öğrenciyle bir araya geldi. Organizasyonun sunumunu ise Atatürk Araştırmacısı Ahmet Gürel üstlendi.

O anlar canlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1922 yılında İzmir'in kurtuluş gecesinde, ailesine ait olan Karşıyaka'daki İplikçizade Köşkü'nde kaldığını anlatan Zafer Falay, ilk ağızdan dinlediği anıları öğrencilerle paylaştı. Etkinlikte, Atatürk'ün Dumlupınar'da kullandığı Fahrettin Altay'a ait dürbün, İplikçizade Köşkü'nde o dönem kullanılan ve aile tarafından saklanan bazı eşyalar ile Atatürk'ün oturduğu sandalyeler, aynı köşkte Atatürk'ten bir yıl önce konaklayan Yunan kralı Konstantin'in eşyaları da sergilendi.

Atatürk'ün ilçesi

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine ve emanetlerine sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak bizim boynumuzun borcudur. Atatürk'ün ilçesi Karşıyaka'da bu anlayışla yaşıyor, ülkemize ışık olmak için çalışıyoruz. Daha önce Çarşı Kültür Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz “İzmir'in Kurtuluş Gecesi - Atatürk Karşıyaka'da” başlıklı etkinliğimizi bu kez de İzmir Türk Koleji'nin öğrencileriyle buluşturmaktan mutluluk ve onur duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.