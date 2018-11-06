Öğrenciler TSE'yi öğreniyor

Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü STEM Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, TSE Ege Bölge Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Öğrenciler üretim kontrolünü yerinde görerek bilinçli tüketimi ve kaliteli ürün alımını deneyimlemek ve bilinçli tüketimin gerekliliği konusunda çevrelerini de bilinçlendirmek için yola çıktı. Çiğli'deki yerleşkesinde iki özel laboratuvarı ile faaliyetlerine devam eden TSE Bölge Koordinatörlüğünde öğrenciler, standartların hazırlanışı ve deney laboratuvarındaki süreçleri deneyimledi.

İlk ve ortaokulu öğrencilerinden oluşan gruba, eğitim salonunda TSE hakkında tanıtım filmini izletildikten sonra standartların hazırlanışı, deney laboratuvarlarının özellikleri, bilinçli tüketimin gerekliliği hakkında bilgi verildi. Kullandıkları her türlü ürünün üzerinde TSE markasını aramaları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, örnek ürünlerin üzerinde incelemeler yaptılar. Ürün standartların numaralandırılarak isimlendirildiğini öğrenen öğrencilere, TS 1 no'lu standardın Türk bayrağı ve kumaşı olduğu vurgulanarak bayrak hediye edildi.

Öğrenciler, İzmir EX Laboratuvarını inceleyip, gerçekleştirilen deneyler hakkında laboratuvar teknik şeflerinden de bilgi aldı. TSE'nin en önemli laboratuvarlarından EX Laboratuvarı ziyaretleri sırasında öğrenciler, inşaat malzemelerinin dayanım testlerini gözlemledi. İnşaat demirlerine yapılan çekme deneyi ile kaplama malzemeler için uygulanan yangın dayanımı testleri öğrencilerin ilgisini çekti.