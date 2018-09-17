Öğrenciler üniversiteleri için tasarlıyor

Yaşar Üniversitesi'nin, mühendislikten mimarlığa çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrencileri, staj yazılımından ders programlarına, tercih sisteminden fuar standına kadar birçok projeyi, üniversiteleri için tasarlıyor.

Yaşar Üniversitesi öğrencileri, henüz mezun olmadan, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde fikirlerini girişim haline getiriyor, kendi şirketlerini kuruyor, sanayi-üniversite işbirliği projeleri gerçekleştiriyor. Öğrencilerin okulları için tasarladığı birçok proje ve sistem de üniversitede aktif olarak kullanılıyor.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünü üçüncülükle bitiren Selman Alpdündar, mezuniyet projesinde, daha önce birçok yazılı işlem gerektiren ve zaman alan öğrencilerin staj sistemini online sisteme taşıyan Staj Yönetim Sistemi geliştirdi. 3 aydır kullanılan sistem sayesinde, bütün işlemler çevrimiçi ortamda ve çok daha kısa sürede yapılabilir hale geldi. Öğrencileri, staj sorumlusu ve staj koordinatörü görevini yürüten akademik personel ile İnsan Kaynakları ekibi tarafından kullanılan programdan, bugüne kadar 2 bin 322 öğrencinin staj başvuru kaydı işlemleri gerçekleştirildi.

Fuar standı tasarımı

Yaşar Üniversitesi'nin yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim fuarlarında kullandığı stant da Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından tasarlandı. Üçüncü sınıf İç Mimarlık Stüdyosu dersi kapsamında, öğrenciler Çisem Didem Tetik, İnci Onuş, Sevim Asel Atay, Nurefşan Sönmez ve Ukbe Yazar tarafından tasarlanarak hayata geçirildi. Farklı ve modern çizgisiyle dikkat çeken, metal ve ahşap ürünlerin kullanıldığı stant, kullanılmaya başlandı.

Ders çizelgeleme sistemi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Arın Soyer, Zehra Emir, Hilal Foçalı, Ahmet Özsarı, Ezgi Yeşiloğlu, Yiğit Gülmezoğlu ve Zeynep Altınbulak, bitirme projeleri kapsamında üniversiteleri için Ders Çizelgeleme Sistemi geliştirdi. Öğrenciler, akademik yıl boyunca açılacak olan derslerin en uygun derslik ile zaman dilimlerine tahsis edilmesi, zaman kaybını en aza indirmek ve var olan kaynakları daha etkin kullanımı için bir otomasyon sistemini tasarlayarak hayata geçirdi. Tüm sistemi otomatik hale getiren proje sayesinde hem kaynak kullanımından hem de zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlandı.

Tercih sistemi

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Murat Ödemiş'in öğrencilerden oluşan 15 kişilik ekibiyle Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle Kuluçka Merkezi Minerva'da hayata geçirdiği UniverList, üniversite adaylarının tercihlerinde faydalanabilecekleri bir sistem geliştirdi. Adaylara tercihleri ve bölüm seçiminde yardımcı olan Univerlist'in tercih sistemi, üniversitede de kullanıldı. Bu projelerin yanı sıra üniversitenin tanıtım materyallerinden, takvimlerine kadar birçok ürün yine öğrencileri tarafından tasarlanıyor.