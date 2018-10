Öğrenciler yerel tohumunun kıymetini sebzelerini yetiştirerek anlayacak

İzmir'de özel bir kolejin öğrencileri, ünlü yazar Can Yücel'in vasiyetiyle kurulan Can Yücel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi. Öğrencilerin, alınan sebze tohumlarını okullarında dikeceği ve yetiştiğinde de sebzelerin öğrencilerin sofralarına sunulacağı ifade edilirken, bu sayede öğrencilerde yerel tohum ve üretmenin öneminin kavranmasının amaçlandığı vurgulandı.

Can Yücel Tohum Merkezi, Yücel Tonguç Koleji 4. Sınıf öğrencilerini misafir etti. İsmini Köy Enstitüleri'nin kurucusu Şair Can Yücel'in babası Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'tan alan okulun öğrencileri, Can Yücel'in vasiyetiyle kurulan tohum merkezinde toprak ve tohumla buluştu. Okul öğretmenleri Suna Türkmen ve Müjdat Aydın eşliğinde merkeze gelen çocuklara, Seferihisar Belediyesi Tarım Müdürü Şerafettin Budak ve Can Yücel Tohum Merkezi Sorumlusu Aylin Bostan eşlik etti. Bostan, öğrencilere Tohum Merkezi'nde 280 çeşit yerel tohumun çoğaltıldığını, Türkiye'nin dört bir yanına bu tohum ve fidelerin ücretsiz dağıtıldığı anlattı.

Okul bahçesinde yetiştirecekler

Öğrenciler tohum merkezinde, tohumun nasıl dikileceğini uygulamalı olarak öğrendi. Oldukça keyifli bir gün geçiren öğrencilere, Seferihisar Belediyesi çeşitli tohumlar hediye etti. Bu tohumların öğrenciler tarafından Urla'da bulunan okulun bahçesine dikilerek yetiştirileceği ifade edildi. Yetişecek sebzelerinde yine okulun mutfağında pişirilerek öğrencilere öğle yemeklerinde sunulacağı, bu sayede öğrencilerin yerel tohumun değerini ve kendi yiyeceklerini üretmenin kıymetini anlayabilecekleri kaydedildi.

Okulun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yücel Tonguç, vizyon ve misyonuyla çok takdir ettiğimiz bir eğitim kurumu. Yerel tohuma sahip çıkma mücadelemize destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu yaştaki öğrencilerin kazanacağı bilincin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Eğitim müfredatı dışında bu eğitimin çocuklara verilebiliyor olması da çok kıymetli. Tohum Merkezimiz tüm okullarımıza, tüm öğrencilerimize açık. Genetiğiyle oynanmış, GDO'lu ürünlerin önümüze dayatıldığı günümüz dünyasında, doğal beslenmenin tek yolu yerel tohumdan geçiyor; artık bu çocuklar bunun bilinciyle yetişiyor. Çocukluk yıllarından tohumun ve toprağın değerini anlayacak bu çocuklarla, her zaman söylediğimiz gibi başka bir tarım mümkün olacak" dedi.