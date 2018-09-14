Öğrencilerden Başkan Karabağ'a teşekkür ziyareti

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi BAYSEM'de yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlan ve ülkenin önde gelen üniversitelerine yerleşen başarılı öğrenciler Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Lise ve üniversite sınavlarındaki başarıları ve sonuç odaklı kaliteli eğitimiyle İzmir'de adından söz ettiren BAYSEM'in yüksek puanlı çalışkan öğrencileri Başkan Hasan Karabağ'la bir araya geldi. Ülkenin güzide üniversitelerinde okuma hakkı kazanan başarılı öğrenciler, hayallerini ve yapmak istediklerini anlattı. Başkan Karabağ da, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

BAYSEM'de ücretsiz aldıkları kaliteli eğitim sayesinde 122 öğrenci tercih yapma hakkı kazandı. Açıklanan sonuçlara göre 122 öğrenciden 106'sı hayallerindeki 4 ve 2 yıllık üniversitelere yerleşti. Öğrencilerden 73'ü dört yıllık fakülte ve yüksekokullara, 33'ü de iki yıllık meslek yüksek okullarına yerleşmeyi başardı. Bu kapsamda Cem İpek, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'ni kazanırken, ziyarete katılan öğrencilerden Okan Düzgüncü Özyeğin Üniversitesi (Tam Burslu), Mert Karakoç Doğu Akdeniz Üniversitesi (Tam Burslu) Hukuk fakültelerini kazandı. İbrahim Evcimen, Ankara Üniversitesi Eczacılık, Mehmet Can Akıncı Antalya Üniversitesi Makine Mühendisliği, Halil İbrahim Keleş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Zeynep Birdal, İzmir Demokrasi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Atakan Aydıner ise Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümlerini kazanan başarılı öğrenciler oldu. BAYSEM'li öğrenciler hukuk, tıp ve mühendislik fakültelerinin yanı sıra ülkenin ileri gelen üniversitelerinin matematik, kimya ve öğretmenlik gibi fakültelerine de girme başarısı göstererek, eğitmenlerinin göğsünü kabarttı.

“Mutluluk verici”

BAYSEM öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Tercih yapan 122 öğrenciden 106'sı fakülte ve yüksekokullara kaydolmayı başardı. Öğrencilerimizi sınavla seçerek alıyoruz, gerçekten isteyen öğrenciler olunca başarı da geliyor. Çok mutluluk verici bir tablo. Öğrencilerimize gidecekleri üniversitelerde başarılar diliyorum ” dedi.