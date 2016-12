Öğrencilerden İzmir’deki evliya mezarlarına ziyaret

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ve öğrencileri, bakanlığın "Anadolu’nun Manevi Kandilleri" projesi kapsamında İzmir’deki evliyaların mezarlarını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Anadolu’nun Manevi Kandilleri" projesi kapsamında, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’de, İzmir’deki evliyaların mezarlarına bir ziyaret programı düzenledi. Araştırmacı ve yazar Bünyamin Ertekin önderliğindeki programa, Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulundaki öğrencileri de katıldı. Öğrenciler, teker teker evliya mezarlarını dolaşarak bilgi alıp, Fatiha okudu.

Aynı zaman proje gönüllüsü olan araştırmacı yazar Ertekin, gezi programlarının proje kapsamında devam edeceğini kaydederek, "Bizler bu gün gençlerimiz ile birlikte, İzmir’e ait manevi değerleri yakından tanıtmak amacıyla İzmir evliyalarından Seyyid Mükremmedin Emir Sultan hazretleri ve onlarca alim ve evliyayı ziyaret ederek hayatlarını anlattık, dua ettik. Manevi değerlere önem veren bir gençlik yetiştirmek amacıyla başlatılmış olan ’Anadolu’nun Manevi Kandilleri’ projesi ile ulaşılmadık yer bırakmadan gençlerimize bu önemli zatları tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Atatürk Gençlik merkezi Müdürü Emre Şahin ise şöyle konuştu:

"Bu proje de gençlere diğer projeler gibi yarar sağlayacaktır. Her genç bir yürek, her yürek bir nefes, her nefes bir nefer İzmir’in bağrında ulaşılmadık yer bırakmadan gençlere bir soluk, bir ses olmaya devam ederek yeni yeni kandiller yetiştirmek için İzmir’in manevi kandillerine gençlerimizi ulaştıracağız. Amacımız gençlere ecdadını tanıtarak geleceğe daha sağlam adımlar atmaktır" dedi